Tottenham o West Ham, ¿quién descenderá en la Premier League?

Con el Arsenal coronado en la Premier League desde el martes, la 38ª y última jornada del campeonato inglés, este domingo, tendrá como gran foco de interés saber qué histórico londinense, Tottenham o West Ham, baja a segunda división.

El colista Wolverhampton y el penúltimo Burnley están ya condenados a descender al Championship y solo falta por conocerse qué equipo acaba decimoctavo y les acompaña en ese ascensor de bajada a la categoría inferior.

El Tottenham (17º, 38 puntos) parte en una situación mucho más favorable, con dos puntos más que el West Ham (18º, 36 puntos).

Los Spurs juegan además en casa ante un Everton (12º) que no se juega nada y frente al que le bastaría un punto para asegurar la permanencia.



Ventaja para los Spurs

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Mucho más difícil es la situación para el West Ham, que ha perdido sus tres últimos partidos y que necesita ganar en casa a un Leeds (14º) igualmente tranquilo y que el Everton dé la sorpresa en su desplazamiento a la capital británica.

Pocos podían pensar que el Tottenham llegaría al último partido en esta situación, cuando justo hace un año estaba festejando la conquista de la Europa League.

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"Hay cosas más importantes que un trofeo. El futuro del club, la historia del club, el orgullo de los jugadores, de sus familias. La dignidad de todos nosotros", estimó recientemente el entrenador italiano del equipo, Roberto De Zerbi.

Un descenso del Tottenham, considerado uno de los diez clubes más ricos del mundo, supondría todo un terremoto en el fútbol inglés. No juega en el escalón inferior de su país desde hace casi medio siglo (1977-1978).

El West Ham también festejó recientemente un título europeo, la Conference League en 2023, por lo que un equipo ilustre abandonará el domingo la todopoderosa Premier League.

Liverpool, cerca de la Champions

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En la batalla de los puestos europeos, Arsenal, Manchester City, Manchester United y Aston Villa tienen ya seguro su boleto a la próxima Liga de Campeones.

La quinta y última plaza parece destinada al Liverpool (5º, 59 puntos), que recibe al Brentford (9º) y que tiene tres puntos más y una diferencia de goles mejor que el Bournemouth (6º, 56), que se desplaza a Nottingham (16º) para apurar sus reducidas opciones.

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El título del Aston Villa el miércoles en la Europa League podría hacer que el sexto lugar de la Premier sea también clasificatorio para Champions: para ello el club de Birmingham (4º, 62 puntos) debe bajar del cuarto al quinto puesto, algo posible si pierde ante el Manchester City y el Liverpool vence al Brentford.

En la pugna por el resto de puestos europeos llegan con opciones hasta el décimo clasificado.

El Chelsea (8º, 52 puntos), campeón del Mundial de Clubes de la FIFA el pasado julio, se juega sus últimas opciones con una visita a un Sunderland (10º) que tampoco ha dicho su última palabra.

El Crystal Palace (15º) podría clasificarse a la Europa League por otra vía unos días después, si conquista la Conference League ante el Rayo Vallecano el miércoles de la próxima semana.

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Un trofeo y muchas despedidas

Precisamente en el campo del Crystal Palace y en un derbi, el Arsenal de Mikel Arteta levantará el trofeo de campeón, algo que se resistía a los Gunners desde 2004.

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Recibirán la copa y las medallas en una ceremonia prevista después del partido en Selhurst Park, donde el capitán Martin Odegaard tendrá el honor de levantar el trofeo.

En otros estadios habrá igualmente emoción, pero por la despedida de nombres emblemáticos.

En Anfield, los fans del Liverpool dirán adiós a uno de sus grandes ídolos, el egipcio Mohamed Salah, y a uno de sus cómplices desde 2017, el defensa escocés Andy Robertson.

A cincuenta kilómetros de allí, los aficionados del Manchester City también vivirán un día intenso al decir adiós a su entrenador de la última década, Pep Guardiola, y a dos jugadores muy queridos, el capitán Bernardo Silva y el defensa John Stones.