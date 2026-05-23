Partidos EN VIVO HOY 23 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY sábado 23 de mayo, con acción de Luis Díaz en Bayern Múnich, y además, se definen los finalistas de la Liga BetPlay I-2026.

Actualizado: 23 de may, 2026
Luis Díaz, extremo colombiano del Bayern Múnich.

Este sábado, el calendario futbolero promete emociones. Luis Díaz juega con Bayern Múnich por el título de la Copa de Alemania, además hay final de la Champions League femenina; Real Madrid y Barcelona cierran su participación en la Liga de España, y se definen los finalistas de la Liga BetPlay I-2026.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 23 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, sábado 23 de mayo del 2026:

EquiposHora/Canal
Hull City vs. Middlesbrough9:30 a.m. - Championship - Disney+ Premium
FC Barcelona Femenino vs. Olympique Lyonnais Femenino11:00 a.m. - Champions League Femenina Final - Disney+ Premium, ESPN 4
Bologna vs. Inter de Milán11:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN
Bayern Múnich vs. Stuttgart1:00 p.m. - Copa de Alemania Final - Disney+ Premium, ESPN
St. Louis City SC vs. Austin FC1:30 p.m. - MLS - Apple TV
Lazio vs. Pisa Sporting Club1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
Celta vs. Sevilla FC2:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 4
Getafe vs. Osasuna2:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
Espanyol vs. Real Sociedad2:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 7
Inter Bogotá Femenino vs. América de Cali Femenino2:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Señal Colombia
Valencia CF vs. FC Barcelona2:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 3
Real Betis vs. Levante2:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 5
Girona vs. Elche2:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports 2, Amazon Prime Video
Mallorca vs. Real Oviedo2:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports 4
Alavés vs. Rayo Vallecano2:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium
Real Madrid vs. Athletic Club2:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports, Amazon Prime Video
Millonarios vs. Boyaca Chicó3:00 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win
Internacional FC Palmira Femenino vs. Santa Fe Femenino3:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Win YouTube
Medellín Femenino vs. Orsomarso Femenino3:30 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Win YouTube
Minnesota United vs. Real Salt Lake3:30 p.m. - MLS - Apple TV
Millonarios Femenino vs. Real Santander Femenino6:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Win YouTube
Atlético Nacional vs.  Deportes Tolima6:00 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
Charlotte FC vs. New England Revolution6:30 p.m. - MLS - Apple TV
FC Cincinnati vs. Orlando City6:30 p.m. - MLS - Apple TV
DC United vs. CF Montréal6:30 p.m. - MLS - Apple TV
Chicago Fire vs. Toronto FC7:30 p.m. - MLS - Apple TV
Nashville SC vs. New York City7:30 p.m. - MLS - Apple TV
Sporting Kansas City vs. New York Red Bulls7:30 p.m. - MLS - Apple TV
San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps8:30 p.m. - MLS - Apple TV
Junior vs. Santa Fe8:30 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
Portland Timbers vs. San Jose Earthquakes8:30 p.m. - MLS - Apple TV
