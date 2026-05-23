Partidos EN VIVO HOY 23 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

|Bayern Múnich vs. Stuttgart
|1:00 p.m. - Copa de Alemania Final - Disney+ Premium, ESPN
|St. Louis City SC vs. Austin FC
|1:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Lazio vs. Pisa Sporting Club
|1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Celta vs. Sevilla FC
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 4
|Getafe vs. Osasuna
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Espanyol vs. Real Sociedad
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 7
|Inter Bogotá Femenino vs. América de Cali Femenino
|2:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Señal Colombia
|Valencia CF vs. FC Barcelona
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 3
|Real Betis vs. Levante
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 5
|Girona vs. Elche
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports 2, Amazon Prime Video
|Mallorca vs. Real Oviedo
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports 4
|Alavés vs. Rayo Vallecano
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium
|Real Madrid vs. Athletic Club
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports, Amazon Prime Video
|Millonarios vs. Boyaca Chicó
|3:00 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win
|Internacional FC Palmira Femenino vs. Santa Fe Femenino
|3:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Win YouTube
|Medellín Femenino vs. Orsomarso Femenino
|3:30 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Win YouTube
|Minnesota United vs. Real Salt Lake
|3:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Millonarios Femenino vs. Real Santander Femenino
|6:00 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Win YouTube
|Atlético Nacional vs. Deportes Tolima
|6:00 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
|Charlotte FC vs. New England Revolution
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|FC Cincinnati vs. Orlando City
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|DC United vs. CF Montréal
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Chicago Fire vs. Toronto FC
|7:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Nashville SC vs. New York City
|7:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Sporting Kansas City vs. New York Red Bulls
|7:30 p.m. - MLS - Apple TV
|San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps
|8:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Junior vs. Santa Fe
|8:30 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
|Portland Timbers vs. San Jose Earthquakes
|8:30 p.m. - MLS - Apple TV