Pep Guardiola, molesto por lo ocurrido con Manchester City en Champions League: "Algo pasa"

Pep Guardiola , técnico del Manchester City , dijo que el empate a tres contra el Feyenoord se puede considerar como una derrota y que su equipo no puede regalar tanto a este nivel. Y es que es la primera vez en su carrera como entrenador, que cede una ventaja de tres o más goles.

"El partido estaba bien, con 3-0, jugábamos bien, después concedemos muchos goles porque en estos momentos no somos estables. Regalamos el primero y los demás y por eso es difícil", dijo Guardiola en Amazon Prime después de un partido en el que iban 3-0 arriba y se dejaron empatar en los quince minutos finales.

"Hemos perdido muchos partidos últimamente, somos frágiles, necesitas una victoria, el partido era bueno para nuestra confianza, jugando a un gran nivel, pero algo pasa y estamos en problemas. No sé si es un problema mental. El primer gol no puede pasar, el segundo tampoco. Después de eso no sabemos qué pasa, estamos desesperados por ganar, por hacerlo bien, pero no".

"Hay muchas cosas bien, de dónde venimos, pero con el 3-3 no se puede decir más. A este nivel no se puede regalar tanto. En otro ambiente no pasaría, pero ahora sí pasaría", añadió el técnico español.

El City visitará este domingo Anfield con una desventaja de ocho puntos en la Premier League y una racha de cinco derrotas y un empate.

Pep Guardiola, director técnico de Manchester City, dando indicaciones en el partido contra Feyenoord, por Champions League AFP

Resultados de la fecha 5 de la Champions League (martes 26 de noviembre)



Inter (ITA) - RB Leipzig (GER) 1 - 0

Bayern Múnich (GER) - París SG (FRA) 1 - 0

Bayer Leverkusen (GER) - Salzburgo (AUT) 5 - 0

Barcelona (ESP) - Brest (FRA) 3 - 0

Young Boys (SUI) - Atalanta (ITA) 1 - 6

Sporting de Lisboa (POR) - Arsenal (ENG) 1 - 5

Manchester City (ENG) - Feyenoord (NED) 3 - 3

Sparta Praga (CZE) - Atlético de Madrid (ESP) 0 - 6

Slovan Bratislava (SVK) - Milan (ITA) 2 - 3