Periodistas deportivos se pelearon a puño en programa internacional; en video quedó todo

Momentos de tensión y rechazo se vivieron en un programa deportivo peruano cuando dos periodistas se fueron a los puños a pesar de estar en vivo, luego del irrespeto de ambos en una acalorada discusión sobre la eliminación de Alianza Lima a manos de Universidad de Chile, en Copa Sudamericana.

Los protagonistas de este bochornoso momento son Evaristo Cruz y Silvio ‘El Ogro’ Valencia en el programa de YouTube ‘Erick y Gonzalo’, que tuvo que ser interrumpido para poder separarlos a ambos tras irse a las manos.

Evaristo fue el que en medio de su acalorada discusión se levantó de su puesto, y aunque todo parecía que era parte del show y el debate, regresó a la captura de las cámaras y de inmediato le envió un puño al ‘Ogro’. Ambos cayeron al piso, pusieron un comercial y no se pudo observar más de lo ocurrido.

“Cuando me pare, cortan. Ya saben, cortan”, dijo Cruz ordenando que acabaran el programa para que el pudiera salir y no discutir más. Pero Valencia se levantó, hizo un gesto desafiante le dijo “qué quieres amenazarme”, así fue como se dio el rifirrafe entre los dos que terminó de mala manera.

Lo cierto es que esta escena polémica le ha dado la vuelta al mundo en redes sociales en las últimas horas, por la gravedad del asunto y lo lejos que escaló la discusión futbolística entre ambos, que son apuntados por sus reacciones.



Acá el video de la pelea de periodistas peruanos en vivo: