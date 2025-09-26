"Juguetón' y en escena", así reseñaron el partido de Luis Díaz frente a Werder Bremen

Bayern Múnich continuó impecable en la Bundesliga con un quinto triunfo en otras tantas jornadas, al golear 4-0 al Werder Bremen este viernes en un partido donde Harry Kane firmó un doblete y alcanzó los 100 tantos con el equipo 'bávaro'. Además, Luis Díaz volvió a tener una gran actuación, reportándose con una asistencia y dejando jugadas de fantasía en el césped de juego del Allianz Arena.

El guajiro actuó 84 minutos frente a los 'die werderaner', teniendo buena repercusión por la banda. Su desempeño fue evaluado después en los medios alemanes especializados y pasó la prueba; obtuvo una buena calificación.

Luis Díaz en Bayern Múnich contra Werder Bremen por la Bundesliga. Getty

En ese orden de ideas, en los principales tabloides deportivos de la nación 'teutona' le dedicaron algunos comentarios a 'Lucho' por su actuación en el compromiso de la quinta jornada.

Así fue como en la página web de 'T-Online' reseñaron el partido de 'Lucho' de la siguiente manera: "Desvió con decisión el taconazo de Tah para asegurar el 1-0. Su quinto gol en ocho partidos oficiales. Preparó el 3-0 para Kane y puso en escena a Jackson en el 83'. Buena actuación". Su calificación fue un 2.

Si bien el guajiro desvió el balón, finalmente en la página de la Bundesliga la anotación se la otorgaron a Tah.

Mientras que en el diario 'TZ' en su web principal, al jugador de la Selección Colombia lo puntuaron con 3; una calificación favorable teniendo en cuenta que en Alemania la valoración más alta es de uno.

"Juguetón, pero esta vez no soñador. Luis Díaz consiguió el gol para el 1-0 y luego preparó el segundo de Kane en el partido", indicaron sobre el exJunior de Barranquilla en 'TZ'.

Además en 'Focus ONLINE' escribieron que 'Lucho' "cambió decisivamente la dirección del 1-0 tras el taconazo de Tah, por lo que se le atribuyó el gol. Dio la asistencia para el gol de Kane para el 3-0. Tuvo varias buenas jugadas. Calificación: 2".



El presente del Bayern Múnich en la Bundesliga

Con un pleno de 15 puntos y 22 goles a favor, por apenas 3 en contra, el Bayern está teniendo un inicio de temporada arrollador en la Bundesliga, lo que da confianza al equipo de Vincent Kompany antes de desplazarse a Chipre para jugar contra el Pafos la semana próxima por la segunda jornada de la Champions League.