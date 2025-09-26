"Juguetón' y en escena", así reseñaron el partido de Luis Díaz frente a Werder Bremen

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Bayern Múnich continuó impecable en la Bundesliga con un quinto triunfo en otras tantas jornadas, al golear 4-0 al Werder Bremen este viernes en un partido donde Harry Kane firmó un doblete y alcanzó los 100 tantos con el equipo 'bávaro'. Además, Luis Díaz volvió a tener una gran actuación, reportándose con una asistencia y dejando jugadas de fantasía en el césped de juego del Allianz Arena.
El guajiro actuó 84 minutos frente a los 'die werderaner', teniendo buena repercusión por la banda. Su desempeño fue evaluado después en los medios alemanes especializados y pasó la prueba; obtuvo una buena calificación.
En ese orden de ideas, en los principales tabloides deportivos de la nación 'teutona' le dedicaron algunos comentarios a 'Lucho' por su actuación en el compromiso de la quinta jornada.
Publicidad
Así fue como en la página web de 'T-Online' reseñaron el partido de 'Lucho' de la siguiente manera: "Desvió con decisión el taconazo de Tah para asegurar el 1-0. Su quinto gol en ocho partidos oficiales. Preparó el 3-0 para Kane y puso en escena a Jackson en el 83'. Buena actuación". Su calificación fue un 2.
Si bien el guajiro desvió el balón, finalmente en la página de la Bundesliga la anotación se la otorgaron a Tah.
Publicidad
Mientras que en el diario 'TZ' en su web principal, al jugador de la Selección Colombia lo puntuaron con 3; una calificación favorable teniendo en cuenta que en Alemania la valoración más alta es de uno.
"Juguetón, pero esta vez no soñador. Luis Díaz consiguió el gol para el 1-0 y luego preparó el segundo de Kane en el partido", indicaron sobre el exJunior de Barranquilla en 'TZ'.
Además en 'Focus ONLINE' escribieron que 'Lucho' "cambió decisivamente la dirección del 1-0 tras el taconazo de Tah, por lo que se le atribuyó el gol. Dio la asistencia para el gol de Kane para el 3-0. Tuvo varias buenas jugadas. Calificación: 2".
Con un pleno de 15 puntos y 22 goles a favor, por apenas 3 en contra, el Bayern está teniendo un inicio de temporada arrollador en la Bundesliga, lo que da confianza al equipo de Vincent Kompany antes de desplazarse a Chipre para jugar contra el Pafos la semana próxima por la segunda jornada de la Champions League.