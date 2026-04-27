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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El contundente mensaje de José Mourinho para Richard Ríos en Benfica; “menos es más”

El contundente mensaje de José Mourinho para Richard Ríos en Benfica; “menos es más”

En Portugal no pasa desapercibido el alto nivel del futbolista colombiano Richard Ríos, quien en el cierre de la temporada está siendo figura siguiendo las órdenes de su DT, José Mourinho.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Richard Ríos Benfica
Richard Ríos, futbolista colombiano en el Benfica - Foto:
Benfica Oficial

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