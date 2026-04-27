El contundente mensaje de José Mourinho para Richard Ríos en Benfica; “menos es más”

Richard Ríos se consolidó y se ha convertido en figura del Benfica, especialmente en este último tramo de la temporada en la que logró acomodarse al fútbol europeo, tras varios años siendo figura en Brasil. El mediocampista colombiano viene de marcar un gol y dar una asistencia en la victoria 4-1 sobre Moreirense, y la prensa lusa no duda en ponerlo como uno de los jugadores que subió su nivel y es pieza clave del técnico José Mourinho.

El medio 'A Bola' dedicó una nota para hablar de los cuatro futbolistas que están siendo importantes en el cierre de la campaña, a los que tildaron como las "cuatro águilas que vuelan más alto en Benfica: descubre por qué".



Richard Ríos y el mensaje de José Mourinho

Los cuatro jugadores que resaltan en dicho rotativo portugués son: "Leandro Barreiro, Gianluca Prestianni y Andreas Schjelderup y el colombiano, en plena forma. Acá las razones de su crecimiento en aquel momento. Y las cifras que no mienten".

Ya especialmente sobre Richard Ríos, puntualizaron en que "alcanzó su mejor nivel al final de la temporada, más integrado al equipo y a las ideas de José Mourinho, lo que potenció su explosividad, su capacidad para conducir el balón hacia adelante y su poder para romper las líneas rivales".

Sobre la indicación principal del DT portugués al colombiano, explicaron que el entrenador ha insistido con Ríos en otra idea: simplificar el juego, porque menos es más".



Richard Ríos brindó una asistencia en la victoria 4-1 de Benfica sobre Moreirense, por la Primeira Liga AFP

Publicidad

Ya en cuanto a sus números con la camiseta del Benfica en la primera temporada son los siguientes: "43 partidos, seis goles y seis asistencias, es inigualable", de hecho lo compararon con su paso en Brasil, ya que "en 2024 y 2025, con el Palmeiras, disputó 49 partidos, marcó cuatro goles y dio cinco asistencias, y 36 partidos, marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias, respectivamente".

En cuanto a títulos, Richard Ríos consiguió la Supercopa de Portugal el pasado 31 de julio, recién llegado al cuadro de las 'águilas'. Sin embargo, en la Copa de Portugal quedó eliminado en cuartos de final a manos del Porto, y en la Copa de la Liga en semifinales con el Braga. A eso se sumó que en la Champions League no tuvieron una buena presentación y que en la Liga, aunque están segundos, están a siete unidades del líder Porto, que podría consagrarse en la siguente jornada.