Partidos EN VIVO HOY 14 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este domingo sigue la emoción del Mundial 2026 con cuatro partidazos, entre esos el de Países Bajos vs Japón, que usted podrá disfrutar EN VIVO por Gol Caracol y Ditu.
Los otros compromisos de la jornada en la Copa del Mundo de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá, serán los de Alemania vs Curazao, Costa de Marfil vs Ecuador y Suecia vs Túnez. Por eso, agéndese para ver EN VIVO los partidos de este domingo 14 de junio en las diferentes plataformas digitales y canales de televisión.
Partidos del Mundial HOY EN VIVO 14 de junio de 2026
|Hora (Colombia)
|Partido
|Canales y plataformas de transmisión
|12:00 p. m.
|Alemania vs. Curazao
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K
|3:00 p. m.
|Países Bajos vs. Japón
|Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com
|6:00 p. m.
|Costa de Marfil vs. Ecuador
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, DAZN, Win Fútbol+ y Win Sports
|9:00 p. m.
|Suecia vs. Túnez
|DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K y Amazon Prime Video
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