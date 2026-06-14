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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 14 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 14 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY domingo 14 de junio, debuta Alemania, Ecuador, Países Bajos y más en el Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda nada de los juegos de la Copa del Mundo!

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Selección de Países Bajos
Selección de Países Bajos
Foto: AFP

Este domingo sigue la emoción del Mundial 2026 con cuatro partidazos, entre esos el de Países Bajos vs Japón, que usted podrá disfrutar EN VIVO por Gol Caracol y Ditu.

Los otros compromisos de la jornada en la Copa del Mundo de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá, serán los de Alemania vs Curazao, Costa de Marfil vs Ecuador y Suecia vs Túnez. Por eso, agéndese para ver EN VIVO los partidos de este domingo 14 de junio en las diferentes plataformas digitales y canales de televisión.

Partidos del Mundial HOY EN VIVO 14 de junio de 2026

Hora (Colombia)PartidoCanales y plataformas de transmisión
12:00 p. m.Alemania vs. CurazaoDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K
3:00 p. m.Países Bajos vs. JapónGol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com
6:00 p. m.Costa de Marfil vs. EcuadorDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, DAZN, Win Fútbol+ y Win Sports
9:00 p. m.Suecia vs. TúnezDGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K y Amazon Prime Video
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