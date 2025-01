Polémica entre la Reina del Carnaval de Barranquilla y la hermana de James Rodríguez: toma y dame

En la ciudad de Barranquilla ya se respira aire de Carnaval y en la noche del sábado anterior hubo la habitual 'Lectura del Bando'. El escenario elegido para que la reina, Tatiana Angulo Fernández de Castro, ordenara y decretara esta fiesta magna para todos los 'curramberos' en este 2025 fue el estadio Romelio Martínez. No obstante, en medio de su discurso la soberana tuvo unas cuantas frases con dedicatoria especial para James Rodríguez y su fallida llegada al Junior.

Y es que recordemos que el volante cucuteño tuvo acercamientos con el equipo 'tiburón', reuniéndose con el máximo accionista Fuad Char; sin embargo, terminó inclinándose por la oferta del Club León de México, con que debutó precisamente el sábado 18 de enero en el duelo contra Atlas.

Lo cierto es que las palabras que pronunció Fernández de Castro, si bien fueron en todo jocoso, no cayeron nada bien en el entorno de Rodríguez Rubio. La hermana del '10' de la Selección Colombia, Juana Valentina Restrepo, salió a defenderlo con una serie de comentarios, dejando claro que cualquier persona tiene derecho de elegir donde trabajar y en este caso James optó por el ir al fútbol de México.

James Rodríguez en su debut con el León de México. Aquí en el juego contra Atlas. ULISES RUIZ/AFP

Al punto, de que en caso tal de que Rodríguez Rubio se hubiese inclinado por el Junior de Barranquilla, hasta ella (Tatiana Angulo Fernández de Castro) lo hubiera invitado a la tradicional lectura del Bando y hasta se hubiese tomado muchas fotos. Un verdadero 'toma y dame' se presentó por el discurso de la reina del Carnaval, que hasta los internautas en redes sociales capturaron cada comentario de Juana Valentina.

¿Qué versos le dedicó la reina del Carnaval de Barranquilla 2025 a James Rodríguez?

"Yo ya me olvidé de lo que está en el pasado, como decimos aquí, pasado pisado, porque yo estoy con papá, sin importar cual sea el resultado.

Para decirlo no necesito motivo ni razón: Junior, tu siempre estarás en mi corazón.

Este año llegaste a tu centenario y eso lo logra un equipo legendario.

Solo mira los jugadores que han vestido tu camiseta, si aquí ha jugado hasta el mismísimo 'Pibe'.

Tú tranquilo papá, que aquí no necesitábamos a ningún James Rodríguez.

Nada, ni nadie, óiganlo bien, está por encima de Junior "

