Polémica por jugadora que jaló el cabello de una rival, en Arsenal vs Chelsea; no pitaron falta

El Arsenal, vigente campeón de Europa, resistió este miércoles en Stamford Bridge, cayó sólo por 1-0 contra el Chelsea con un gol de Sjoke Nüsken en el minuto 92 y avanzó a las semifinales por el triunfo conseguido por 3-1 en la ida de la semana pasada. En este partido se vivió una controversia por la falta, no sancionada, de Katie McCabe contra Alyssa Thompson, a quien detuvo jalando el cabello, aunque ninguna de las jueces pitó infracción y tampoco le mostró tarjeta amarilla, por lo menos.

El video de esta polémica acción en el fútbol femenino inglés está dando de qué hablar en redes sociales, la mayoría repudiando lo hecho por la futbolista del Arsenal contra su colega del Chelsea.

❌ Lo de jalarle el cabello a otra (o) siempre me ha parecido una bajeza.



¡Y es que no sancionaron ni la falta!pic.twitter.com/NLHrb7lbc9 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) April 1, 2026

Pese a la insistencia del equipo ‘blue’, necesitado de dos goles para nivelar la serie contra su vecino londinense, no logró batir a la portera Daphne Van Domselaar hasta los instantes finales, cuando apenas quedaba tiempo, para asustar al conjunto 'gunner'.

Antes, aún con 0-0 y ya en el tramo final, el Arsenal lamentó un gol anulado por fuera de juego, mientras que el Chelsea insistió, pero se estrelló con el poste hasta en dos remates de Veerle Buurman y Sjoke Nüsken, cuyo cabezazo incluso se paseó por la línea tras el despeje de la guardameta al palo.



También estuvo a punto de marcar el Arsenal, con Mariona Caldentey en el once titular y a la espera de rival en las semifinales del ganador del Lyon-Wolfsburgo, que se disputa este jueves en la ciudad francesa, con ventaja de 1-0 del conjunto alemán del encuentro de ida.

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Esa ronda, en la que también está clasificado ya el Bayern Múnich, que se impuso por 2-1 y eliminó al Manchester United, se juega los próximos 25 y 26 de abril, el primer duelo, y 2 y 3 de mayo, la vuelta.