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Gol Caracol  / Polémica por jugadora que jaló el cabello de una rival, en Arsenal vs Chelsea; no pitaron falta

Polémica por jugadora que jaló el cabello de una rival, en Arsenal vs Chelsea; no pitaron falta

Este miércoles en el estadio Stamford Bridge se dio una controversia por una insólita falta de Katie McCabe contra Alyssa Thompson’s, en el partidazo de Arsenal vs Chelsea femenino.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Katie McCabe y Alyssa Thompson’s Arsenal vs Chelsea
Katie McCabe y Alyssa Thompson’s Arsenal vs Chelsea - Foto:
Pantallazo transmisión

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