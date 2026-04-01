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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así ven a la Selección Colombia para el Mundial 2026, tras fecha de marzo; "flojo desempeño"

Así ven a la Selección Colombia para el Mundial 2026, tras fecha de marzo; "flojo desempeño"

A 70 días para el inicio de la Copa del Mundo, y luego de las derrotas 2-1 con Croacia y 3-1 frente a Francia, hicieron un balance de cómo llegan las selecciones latinas, para la cita orbital.

Por: AFP
Actualizado: 1 de abr, 2026
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La formación titular de la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Francia.
La formación titular de la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Francia.
AFP

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