Así ven a la Selección Colombia para el Mundial 2026, tras fecha de marzo; "flojo desempeño"

Los últimos partidos preparatorios antes de que las selecciones definan sus convocados para el Mundial 2026 de Norteamérica, el 30 de mayo, dejaron muchas sombras y algunas luces para los equipos latinoamericanos. En el caso de la Selección Colombia, que cayó frente a Croacia y Francia, dejó algunas dudas y señalamientos o poco más de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo.

-Argentina

- Luces: Sumó dos triunfos ante rivales débiles, uno deslucido contra Mauritania (2-1) y otro categórico ante Zambia (5-0).

Lionel Scaloni encontró brillo en la sangre joven de Enzo Fernández, Nicolás Paz y Thiago Almada.

"Va a ser duro lo que viene, no siempre se puede ganar", advirtió, sin embargo, Scaloni.



Jugadores de la Selección Argentina festejando goleada contra Zambia, por duelo preparatorio. Foto: AFP.

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- Sombras: Es difícil establecer su nivel real, ya que no choca con europeos desde que venció a Francia en la final de Catar 2022.

El tricampeón mundial deja dudas en su fútbol y varios jugadores clave están en la enfermería, como Lautaro Martínez o Lisandro Martínez. Perdió para el Mundial al goleador de la liga francesa, Joaquín Panichelli, lesionado.

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¿Y Lionel Messi? El astro anotó contra Zambia pero todavía no confirma su presencia en Norteamérica, aunque pocos creen que se ausentará.



-Brasil

- Luces: Supo recomponer el camino contra la Croacia (3-1) de Luka Modric tras haber caído con la Francia (2-1) de Kylian Mbappé.

Carlo Ancelotti destacó la actuación de las caras nuevas, como los delanteros Igor Thiago y Endrick, el defensa Léo Pereira y el volante Danilo, ante la ausencia de lesionados como Bruno Guimarães, Estêvão y Rodrygo.

"Los nuevos, que aportaron mucho, aprovecharon la oportunidad", dijo el DT.

Vinícius Júnior, figura de la Selección Brasil, estará en el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá AFP

- Sombras: Los pentacampeones mundiales tienen pocas opciones para los laterales y el mediocampo, una debilidad reconocida incluso por Ancelotti.

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Desde que asumió el cargo, en junio, el italiano no ha encontrado regularidad (cinco victorias, tres derrotas y dos empates) ni desplegado un fútbol acorde al paladar del país del jogo bonito.

¿Neymar podría mejorar el asunto? Algunas voces lo piden, pero el físico juega en contra del crack, a quien Carletto no ha convocado.



-Colombia

- Luces: Los atacantes Luis Díaz y Jhon Arias fueron prácticamente los únicos puntos altos en las duras derrotas contra Croacia (2-1) y Francia (3-1).

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- Sombras: El flojo desempeño grupal e individual del equipo, principalmente del capitán y referente, James Rodríguez, quien lució sin combustible físico.

La Selección Colombia tendrá su partido de despedida contra Costa Rica, previo al Mundial 2026 AFP

Néstor Lorenzo es cuestionado en Colombia por no probar nuevos esquemas ni rotar la nómina.

"Es momento de corregir", dijo el delantero Jhon Córdoba.



-Ecuador

- Luces: Su defensa, comandada por el central Willian Pacho, es muy sólida. Es la clave para que enlace 17 partidos invicto, incluidos los empates 1-1 ante Marruecos y Países Bajos.

- Sombras: El ataque es el gran dolor de cabeza de Sebastián Beccacece, con 15 dianas anotadas en 18 cotejos. La falta de gol ha profundizado le empatitis (11 paridades) tricolor durante la racha de imbatibilidad.

La formación titular de Selección Ecuador en el duelo de preparación contra Marruecos. Getty

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"Estamos haciendo las cosas que hay que hacer para estar más cerca de la victoria", expresó el argentino.



-México

- Luces: Miró a los ojos a dos equipos de cartel, Portugal (0-0) sin Cristiano Ronaldo y Bélgica (1-1), pese a que en los últimos meses sufrió una cascada de bajas por lesión.

- Sombras: Pero los aztecas de Javier Aguirre, sin jugadores de primer nivel, no pasan de los empates con las grandes selecciones antes de albergar el Mundial.

Selección de México en uno de los partidos preparatorios de cara al Mundial 2026. AFP

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"En los dos partidos, la actitud del equipo fue muy buena, en ambos hubo lapsos en que jugamos muy bien al fútbol, aunque seguimos cometiendo errores", dijo el Vasco.



-Panamá

- Luces: Salió invicto de su visita a Sudáfrica (1-1, 2-1) y consolidó al volante Adalberto Carrasquilla como motor del equipo.

- Sombras: Como México, se acerca al Mundial sin victorias contra adversarios de élite.



-Paraguay

- Luces: Julio Enciso, la gran perla albirroja. El mediapunta fue incisivo en la derrota 2-1 contra Marruecos, aunque se ausentó en el triunfo 1-0 ante Grecia.

- Sombras: Gustavo Alfaro reconoce la falta de definición de su equipo, que carga con los peores números desde que él asumió el mando en agosto de 2024: tres derrotas en los últimos cinco partidos.

Jugadores de Paraguay y un festejo de gol contra Grecia en partido de preparación. AFP

"La jerarquía viene con las capacidades de los jugadores y en ese sentido a nosotros nos hacen falta ese tipo de batallas", dijo.



-Uruguay

- Luces: Federico Valverde. El capitán del Real Madrid no desentonó con la Celeste en los empates contra Inglaterra (1-1) y Argelia (0-0). Incluso anotó contra los ingleses en Wembley.

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- Sombras: Enfrenta una crisis ofensiva, una rareza para un equipo dirigido por un adicto del ataque como Marcelo Bielsa. Apenas anotó cuatro goles en sus últimas cinco salidas.

La Selección Uruguay enfrentó a Inglaterra en amistoso internacional. AFP

Su esperanza de gol, Darwin Núñez, está próximo a completar dos años sin anotar para su país.