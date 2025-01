¿Por qué Luis Enrique no celebró los goles de PSG contra Manchester City, en Champions?

El entrenador del París Saint-Germain , Luis Enrique Martínez, reconoció este miércoles haber sentido "alivio" tras la victoria contra el Manchester City que allana su camino para clasificarse para la siguiente fase de la Liga de Campeones , pero reconoció que cuando perdían 0-2 pensó que "el fútbol puede ser injusto".

"Pero no me considero un entrenador maldito, ¿cuántos entrenadores se cambiarían por mí?. En la mayoría de los equipos que he estado se hacen muchos goles, porque solo pensamos en atacar", indicó el técnico, que sigue pensando que en partidos pasados su equipo tuvo mala suerte.

"Con el 0-2 pensaba que el fútbol es un deporte maravilloso, pero a veces injusto. Pero la fe del equipo es inquebrantable", dijo.

Luis Enrique destacó el espíritu de lucha de su equipo, "que no se rinde hasta el final", lo que permitió remontar un 0-2 contra el City y agradeció el apoyo de la grada, "la mejor afición del mundo".

"Este resultado refuerza esa mentalidad. Somos un equipo joven, con poca experiencia en estos partidos y hoy han demostrado que están preparados para competir, que no se rinden", dijo.

El técnico español se mostró orgulloso de "haber quitado el balón a uno de los mejores equipos del mundo" y de haber sido superiores a una formación "de alto nivel con el mejor entrenador del mundo".

"Hemos hecho un partido muy completo, incluso cuando perdíamos. Pero esa fe ha marcado la diferencia. Si hubiéramos perdido el análisis sería otro", indicó.

Luis Enrique aseguró que ahora buscarán la victoria en Stuttgart que certifique su clasificación y que permita al equipo seguir creciendo.

"Si pasamos la fase de grupos seremos un equipo incómodo para cualquier rival, igual que lo fuimos el año pasado. Estamos listos para competir contra cualquiera. Este equipo refleja lo que buscamos. Podemos mejorar y en eso estamos trabajando", dijo.