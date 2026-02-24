Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Atlético de Madrid reaccionó a tiempo y goleó 4-1 a Brujas para seguir en Champions League

Atlético de Madrid reaccionó a tiempo y goleó 4-1 a Brujas para seguir en Champions League

Alexander Sorloth fue la gran figura del Atlético de Madrid en el Metropolitano al marcar tres goles. Los 'colchoneros' están en octavos de final de la Champions League; el global quedó 7-4.

Por: AFP
Actualizado: 24 de feb, 2026
Comparta en:
Atlético de Madrid se instaló en los octavos de final de la Champions League.
Atlético de Madrid se instaló en los octavos de final de la Champions League.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad