Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / En Real Madrid le 'echaron vainazo' a Gianluca Prestianni: "No podemos aceptar el racismo"

En Real Madrid le 'echaron vainazo' a Gianluca Prestianni: "No podemos aceptar el racismo"

Previo al duelo frente a Benfica, en el cuadro 'merengue' no se olvidan del futbolista argentino, quien habría arremetido contra 'Vini', con comentarios racistas el encuentro pasado.

Por: EFE
Actualizado: 24 de feb, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Vinícius Gianluca Prestianni
Vinícius y Gianluca Prestianni en Benfica vs Real Madrid - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad