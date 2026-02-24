En Real Madrid le 'echaron vainazo' a Gianluca Prestianni: "No podemos aceptar el racismo"

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, aseguró que es igual de grave el presunto insulto homofóbico que el racista del jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni hacia el brasileño Vinícius Junior, y mostró confianza "al cien por cien" en su compañero, que, en "miles de batallas en el campo", nunca había denunciado, como lo hizo en Lisboa, a un rival.

"Me parece igual de grave si son insultos homofóbicos. He visto las imágenes de la grada durante el partido y es deporable ver eso en un estadio. Te puede caer mejor o peor un jugador, pero hacer eso (gestos de mono) es lamentable. No sé si el Benfica lo ha lamentado o no. Ha dicho que va a perseguir a los aficionados que hicieron gestos de mono, pero creo que hay muchas cosas que no se han hecho bien", lamentó Courtois en rueda de prensa.

"Tanto el racismo como la homofobia no podemos aceptarlo nunca. Es igual de fuerte el insulto. Si al decir eso Prestianni no se tapó la boca, tapándosela creo que sí lo dijo", añadió en referencia a unas imágenes iniciales en la celebración de Vinícius en la que el jugador del Benfica le llame presuntamente "maricón", antes de taparse la boca con la camiseta y realizar los descalificativos que activaron el protocolo antiracismo.

Courtois respondió a las palabras del presidente Rui Costa, que defendió a su jugador al asegurar que está siendo "crucificado como una persona racista y es todo menos racista". Crítico con el Benfica, por la denuncia de una acción del juego de Fede Valverde que no ha sido sancionada, respaldó a Vinícius.



"Usar lo de Fede no tiene nada que ver, son lances del juego y no tenía intención de golpear a un rival. Al quitarte a alguien de encima lo quieres empujar. Lo de Prestianni es difícil porque es palabra contra palabra. Ellos van a creer lo que dice su jugador y nosotros estamos al cien por cien con Vini", explicó.

"Ha hecho miles de batallas en el campo, con defensas rivales ha tenido muchos piques y jamás ha dicho algo así. Creo en Vini al cien por cien pero como se ha tapado la boca con la camiseta nunca lo podrenos saber. El Benfica defiende a su jugador y mucho más no podemos hacer nosotros. Será la UEFA la que decida", añadió.

Como también hizo su entrenador, Álvaro Arbeloa, el portero belga pidió mano dura a UEFA para atajar con sanciones ejemplares cualquier actitud racista que se produzca en un partido, en el terreno de juego o en la grada.

"Estamos ante un gran momento para el fútbol de acabar con estas cosas. En el vestuario sabemos lo que nos ha contado Vinícius y tampoco quiero generalizar, pero esto ha pasado en muchos momentos en campos y en estadios. Hay que acabar ya con esto. La UEFA decide lo que tiene que decidir, los jugadores no importamos en eso, pero es un mensaje bueno", calificó tras la decisión de impedir a Prestianni jugar en el Bernabéu.

Si prosperase el recurso presentado por el Benfica, Courtois admitió que no han hablado dentro del vestuario si saludarían a Prestianni en el pasamanos previo al inicio del partido. "No lo hemos hablado los jugadores, veremos lo que decidiremos como equipo si ocurre".

El belga entiende la dificultad de prohibir a los deportistas comunicarse tapándose la boca, porque defendió que en ocasiones se hace para comunicarse con un compañero con privacidad, pero aseguró que será "bienvenido" si sirviese "para acabar con insultos racistas".

Por último, Courtois piensa que se está avanzando en la lucha contra el racismo con nuevas normas y sanciones ejemplares. "Cada vez son mejores, pero podemos mejorar y, como sociedad, hay que dejar de ser tan tontos. Lo que pasó en la grada es para parar un partido y echar a esa gente. Tiene que haber un responsable que tienen que actuar, llamar a las autoridades".