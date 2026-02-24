Alarma en Real Madrid por Kylian Mbappé, antes de crucial duelo contra Benfica por Champions

El delantero francés Kylian Mbappé es duda para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Champions League que el Real Madrid disputará este miércoles contra el Benfica por las molestias de rodilla que arrastra y, aún sin la lista de convocados, decidirá sobre su participación horas antes del encuentro.

Según informaron a 'EFE' fuentes del Real Madrid, Mbappé no acabó el entrenamiento del martes en la ciudad deportiva de Valdebebas, al igual que otros cinco titulares, por precaución.

No está descartada su presencia en el partido ante el Benfica en el Santiago Bernabéu como publicó en Francia 'L'Équipe'.

Información en desarrollo...