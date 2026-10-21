PSG perdió a 'estrella' del ataque por varios meses; se confirmó ligamento cruzado

El atacante georgiano del Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia, lesionado el martes contra el FC Barcelona, sufre "rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha" y estará de baja varios meses, anunció el miércoles el PSG.

Como consecuencia de esta grave lesión, el internacional de 25 años podría estar de baja el resto de la temporada.

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Al ser contactado por la AFP, el entorno del jugador valoró que en este momento todavía "era difícil" hablar de una fecha de regreso, pero con ese tipo de lesión, como mínimo, el jugador estará de baja seis meses.

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"¿Por qué yo? No he dejado pasar nada por alto, me preparé para este partido probablemente mejor de lo que había hecho antes. Creía estar listo para cualquier cosa pero no para esto", reaccionó el jugador en georgiano en su cuenta de Instagram, diciendo estar "preparado para atravesar estos meses de trabajo, dolor y lágrimas".



💔🇬🇪 Uff, durísimo el posteo de Khvicha Kvaratskhelia después de confirmarse su lesión de ligamento cruzado:



“Antes de cada partido, simplemente le pedía a Dios volver a casa en buen estado. Pero en vano.



Ha pasado poco tiempo, pero una pregunta da vueltas sin cesar en mi… https://t.co/44R4Iy50uq pic.twitter.com/cjTkkl600r — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 21, 2026

Reemplazado en el minuto 58 de partido, Kvaratskhelia se dañó en una acción con Xavi Espart y tuvo que ser sacado del campo ayudado por dos miembros del cuerpo médico, sin poder apoyar su pierna derecha.

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En las imágenes del partido, la rodilla del jugador parecía hacer una rotación hacia el interior.

El jugador se someterá "a una intervención quirúrgica en los próximos días", precisó el PSG. Otros dos jugadores del club francés tuvieron que ser sustituidos por lesión el martes.

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Ousmane Dembélé, lesionado en el muslo izquierdo, "permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas", al igual que el capitán Marquinhos, tocado en el muslo derecho, precisó el PSG en un comunicado médico tras la victoria 4-2 del martes contra el Barça en Liga de Campeones.

De esta manera, pese al importante triunfo; los parisinos quedan permeados de cara a lo que será el resto de temporada, debido a la oleada de molestias físicas y lesiones que ya ponen a pensar a Luis Enrique.