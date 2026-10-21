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Gol Caracol  / Real Madrid goleó 4-1 al Leipzig por la Champions League, y está listo para el clásico

Real Madrid goleó 4-1 al Leipzig por la Champions League, y está listo para el clásico

El Real Madrid certificó su gran momento en Europa, al arrollar 4-1 al RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu, sumando un pleno de tres victorias en la Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Kylian Mbappé y Arda Guler celebrando una anotación
Kylian Mbappé y Arda Guler celebrando una anotación
AFP

Real Madrid cosechó este miércoles su tercera victoria europea consecutiva (4-1) en la visita del Leipzig en la tercera jornada de la Champions League, en un encuentro en el que Bernardo Silva hizo su primer gol con la camiseta blanca y Güler, Mbappé y Diomande aseguraron el triunfo a la vuelta del descanso.

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Un Leipzig que había perdido sus cuatro partidos fuera de casa entre Bundesliga y Champions se enfrentaba a un Real Madrid que contaba todos sus encuentros en el Bernabéu por victorias. Mourinho realizó rotaciones, a pesar de haber negado tener el 'Clásico' en mente antes de este choque, y otorgó la titularidad al doble pivote inédito hasta ahora Bernardo Silva-Camavinga.

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El partido empezó sin apuros en ninguno de los dos equipos, permitiendo al rival posesiones largas, sin desperdiciar esfuerzos en la presión y sin precipitarse en la salida de balón al ataque. Eso hizo que hubiera pocas ocasiones claras en los primeros minutos, si bien el primer tiempo terminó con cuatro tiros a puerta para cada equipo.

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El Real Madrid, con Fede Valverde de lateral y Arda Güler de extremo, concentraba buena parte de su talento creador en la banda derecha, por lo que fue el flanco favorecido para el ataque blanco en la primera parte. El turco, además de ordenar constantemente a sus compañeros sobre el césped, probó suerte con varios centros al área que no encontraron rematador en posición clara.

Endrick y Yan Diomande celebrando un gol
Endrick y Yan Diomande celebrando un gol
AFP

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El jugador más peligroso del Leipzig era el internacional noruego Antonio Nusa. El ex del Brujas tuvo su primera ocasión de peligro en el minuto 13, con un control de espuelas a la media vuelta tras el que encaró hacia el área de Courtois, aunque no fue capaz de conectar con ningún compañero en el centro.

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El belga, a pesar de que el Madrid tuvo varios tramos de dominio, se vio obligado a realizar dos intervenciones de mérito. La primera fue a Rômulo Cardoso, en el minuto 28, una mano abajo para responder a un remate de volea del delantero brasileño. La segunda fue a Nkunku, cerca del descanso, resolviendo con brillantez un mano a mano.

Sin embargo, el primer tanto fue para el Real Madrid. Una combinación de Güler y Mbappé en la frontal terminó con la pelota abriéndose hacia la derecha para Valverde, que volvió a centrar al área desde la línea de fondo. El turco recibió, disparó y Vandevoordt, portero rival, dejó muerta la pelota a sus espaldas, algo que aprovechó Bernardo Silva para empujarla y hacer el 1-0 al filo del descanso.

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El equipo blanco aprovechó las buenas sensaciones para seguir atacando al comienzo de la segunda mitad. Ahora, el 2-0 llegó por la banda izquierda. Vinícius cedió la pelota a Bellingham, el inglés centró al área y conectó con la cabeza de Mbappé en el segundo palo. El remate del francés no fue perfecto, pero estaba Güler prácticamente debajo del travesaño para asegurarse de que la pelota fuera dentro.

Esa diferencia de goles fue demasiado para la moral del Leipzig, que atacaba con menos convencimiento. Nusa dejó de generar peligro y fue sustituido a falta de 20 minutos para el final. El Madrid tenía espacio para controlar y pensar, aunque no siempre lo hiciera con criterio, y dominó la segunda mitad.

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Cuando parecía que el encuentro estaba visto para sentencia, Kylian Mbappé certificó la victoria y siguió engrosando sus estadísticas goleadoras, a menos de una semana para la gala del Balón de Oro.

Kylian Mbappé celebrando su gol contra el Leipzig
Kylian Mbappé celebrando su gol contra el Leipzig
AFP

Lo que no pudo el Madrid fue mantener la portería a cero, un reto que se le resiste esta temporada, ya que Gomis vio puerta para el Leipzig en el último tramo del partido, justo antes de que Diomande certificara la 'ley del ex' con un golazo para cerrar el encuentro.

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Ficha técnica:

4 - Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen, Carreras (Cucurella, min. 70); Bernardo Silva, Camavinga; Güler (Brahim, min. 78), Bellingham (Endrick, min. 88), Vinícius (Yan Diomande, min. 70); y Mbappé (Carlos Espí, min. 88).

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1 - Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Castello Lukeba, Raum (Finkgräfe, min. 73); Seiwald, El Aynaoui (Reitz, min. 63); Gruda (Maksimovic, min. 63), Nkunku (Baumgartner, min. 78), Nusa (Gomis, min. 73); y Rômulo Cardoso.

Goles: 1-0, min. 44: Bernardo Silva. 2-0, min. 52: Arda Güler. 3-0, min. 83: Mbappé. 3-1, min. 85: Gomis. 4-1, min. 87: Diomande.

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Árbitro: István Kovács (ROU). Amonestó con tarjeta amarilla al local Álvaro Carreras (min. 68) y al visitante Reitz (min. 70).

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, disputado en el Santiago Bernabéu ante alrededor de 75.000 espectadores.

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