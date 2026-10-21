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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán provocó alerta en Benfica; DT entregó inesperada noticia para juego de Europa League

Jhon Durán provocó alerta en Benfica; DT entregó inesperada noticia para juego de Europa League

Este jueves, Benfica visitará al Omonia por la UEFA Europa League y el entrenador Marcos Silva sorprendió al revelar una novedad sobre el delantero colombiano Jhon Durán.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Jhon Durán Benfica
Jhon Durán celebra gol con el Benfica
Benfica Oficial

Este jueves, el turno futbolero en el viejo continente es para la Europa League y uno de los partidos más atractivos será entre el Omonia y Benfica. Se esperaba que el delantero colombiano Jhon Durán fuera protagonista de nuevo luego del doblete que le marcó en la jornada anterior al Celtic, sin embargo, el DT de los 'rojos' hizo sorpresiva revelación.

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"Respecto a los jugadores que estarán ausentes, además de los que ya conocen, no hay mucho que añadir. Banjaqui no estará disponible. Enzo [Barrenechea] tampoco. Kamiński está más cerca de estar disponible, pero tampoco jugará. Y, en los dos últimos casos, están Leandro [Barreiro], que también estará ausente, y [Jhon] Durán. En otras palabras, es un número elevado. Desafortunadamente para nosotros, esto llega en un momento importante con un alto nivel de competencia que aumentará significativamente después del último parón. Tuvimos los dos últimos partidos con una semana completa y limpia para preparar el partido contra Omonia. Y después de eso, prácticamente serán partidos cada tres días", dijo Marcos Silva en la rueda de prensa previa al encuentro.

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La ausencia de Durán y algunos de sus compañeros se debe a la cantidad de minutos que les gestionan para no ponerlos en riesgo. "Es importante tener suficiente profundidad para tomar las decisiones que creemos que son mejores para el equipo en cada momento que competimos. En algunas posiciones, no hay que ocultarlo, no será tan posible como en semanas anteriores. Esa es la realidad. En un momento particularmente apretado en cuanto a partidos, no tendremos esa profundidad. Estamos aquí para encontrar soluciones. Algunos jugadores están preparados y tendrán que asumir más responsabilidades. Así son las cosas. Respecto a la otra pregunta sobre el delantero, quién jugará o no, si será Pavlidis, lo verán mañana [jueves], pero creo que son conclusiones fáciles de sacar. Si rotaremos más o menos, tendrán que esperar hasta mañana para saber cuál será nuestra decisión en cuanto al equipo que saldrá contra un equipo de calidad, un equipo que, entiendo, no tiene el mismo reconocimiento que otros, pero que empezó muy bien la Europa League y, por esa misma razón, tiene seis puntos, como nosotros", agreó el DT del conjunto Lisboa.

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