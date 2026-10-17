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Gol Caracol  / Real Madrid recuperó a una de sus figuras, tras largo tiempo; estuvo seis meses lesionado

Real Madrid recuperó a una de sus figuras, tras largo tiempo; estuvo seis meses lesionado

Mientras que en el Real Madrid las miradas apuntan a la ausencia de Vinícius, Mourinho guarda un as bajo la manga con el inesperado retorno de una gran pieza.

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jugadores del Real Madrid en entrenamiento
Jugadores del Real Madrid en entrenamiento
AFP

El defensa brasileño Eder Militao, de vuelta tras casi seis meses lesionado, es la gran novedad del Real Madrid en la convocatoria para el partido de la novena jornada de LaLiga EA Sports contra el Sevilla, en la que siguen ausentes Raúl Asencio, Rodrygo y Mendy.

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El brasileño no disputaba un encuentro con el Real Madrid desde el pasado 21 de abril, ante el Alavés, en el que sufrió una lesión muscular que las pruebas posteriores confirmaron como rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, por la que debió someterse a cirugía el 28 del mismo mes.

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Progresivamente, el central fue aumentando la carga de su trabajo de recuperación, hasta llegar a completar entrenamientos completos con el resto de sus compañeros. Jose Mourinho avanzó la pasada semana que no jugaría contra el Villarreal, la Roma ni el Sevilla, pero, por el momento, forma parte de la convocatoria para el encuentro frente al conjunto hispalense.

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"Mañana no está convocado Vinícius, está convocado Militao. La única cosa fácil es que no tengo que hacer la convocatoria, son siempre los 23 y ya está", había adelantado el técnico portugués en la rueda de prensa previa al encuentro, bromeando sobre su lista ya habitual.

A las bajas seguras de Asencio (operado de una fractura por estrés en la tibia), Rodrygo (todavía no entrena con el grupo) y Mendy (en la recta final de su recuperación), se suma la de Vinícius Júnior, que cumplirá ante el Sevilla el primero de sus cuatro partidos de sanción tras ser expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Saliba.

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Como tercer portero, el también canterano Javi Navarro sustituye a Sergio Mestre, que había sido el elegido para ocupar esa posición en convocatorias anteriores.

Éder Militão, defensa central del Real Madrid y la Selección Brasil, sufrió una lesión a pocos días del inicio del Mundial 2026
Éder Militão, defensa central del Real Madrid y la Selección Brasil, sufrió una lesión a pocos días del inicio del Mundial 2026
AFP

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La lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Sevilla la forman:

Porteros: Courtois, Lunin y Javi Navarro.

Defensas: Trent, Dumfries, Militao, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

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Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.

Delanteros: Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.

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