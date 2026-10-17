Partidos EN VIVO HOY 17 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este día, el calendario futbolero ofrece gran variedad. Juega Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga; en España, tendrá acción el Barcelona frente al Betis, y Linda Caicedo con el Real Madrid femenino.
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Además de buenos juegos en las principales ligas de Europa, en Argentina, en la MLS y en la Liga BetPlay II-2026.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 17 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, sábado 17 de octubre del 2026:
|Hora
|Equipos
|Liga/Competiciones
|Canales de transmisión
|6:30 a.m.
|Watford vs. Charlton Athletic
|Championship
|Disney+ Premium, ESPN 5
|6:30 a.m.
|Everton vs. Chelsea
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN
|7:00 a.m.
|Espanyol vs. Atlético Madrid
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|8:00 a.m.
|Gençlerbirligi SK vs. Galatasaray
|Superliga Turca
|Disney+ Premium
|8:00 a.m.
|Venezia FC vs. Napoli
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 3
|8:30 a.m.
|Schalke 04 vs. Mainz 05
|Bundesliga
|Disney+ Premium, ESPN 5
|8:30 a.m.
|Werder Bremen vs. Paderborn 07
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|8:30 a.m.
|SV Elversberg vs. Augsburg
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|8:30 a.m.
|Hamburger SV vs. Stuttgart
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|8:30 a.m.
|FC Union Berlin vs. Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|9:00 a.m.
|Brentford vs. Liverpool
|Premier League
|Disney+ Premium
|9:00 a.m.
|Manchester City vs. Ipswich Town
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN
|9:00 a.m.
|Fulham vs. Hull City
|Premier League
|Disney+ Premium
|9:15 a.m.
|Villarreal vs. Elche
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 2
|9:30 a.m.
|ADO Den Haag vs. PSV Eindhoven
|Eredivisie
|Disney+ Premium
|10:00 a.m.
|Alemania vs. Argentina
|FIFA Mundial Femenino Sub-17
|DGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|10:15 a.m.
|Strasbourg Alsace vs. París Saint-Germain
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium, ESPN 4
|11:00 a.m.
|Fenerbahçe vs. Alanyaspor
|Superliga Turca
|Disney+ Premium, ESPN 7
|11:00 a.m.
|Bologna vs. Inter de Milán
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 3
|11:30 a.m.
|Bayern Múnich vs. RB Leipzig
|Bundesliga
|Disney+ Premium, ESPN 2
|11:30 a.m.
|Real Betis vs. FC Barcelona
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|11:30 a.m.
|Newcastle vs. Aston Villa
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|1:00 p.m.
|SC Telstar vs. Feyenoord
|Eredivisie
|Disney+ Premium
|1:00 p.m.
|Banfield vs. Argentinos Juniors
|Primera División Argentina
|TyC Sports Internacional, Fanatiz
|1:30 p.m.
|Philadelphia Union vs. Charlotte FC
|MLS
|Apple TV
|1:45 p.m.
|AS Roma vs. Genoa
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 2
|1:45 p.m.
|Lille vs. Stade Brestois
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|1:45 p.m.
|Troyes vs. Lens
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|Valencia CF vs. Athletic Club
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 3
|3:00 p.m.
|Boyaca Chicó vs. Atlético Nacional
|Liga Betplay
|Win
|3:30 p.m.
|Independiente Rivadavia vs. Tigre
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|3:30 p.m.
|Minnesota United vs. St. Louis City SC
|MLS
|Apple TV
|3:30 p.m.
|Platense vs. Lanús
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, Fanatiz
|6:00 p.m.
|Atlético Tucumán vs. Rosario Central
|Primera División Argentina
|Fanatiz, TyC Sports Internacional
|6:00 p.m.
|Millonarios vs. Jaguares
|Liga Betplay
|Win
|6:30 p.m.
|Atlanta United vs. Inter de Miami CF
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|New England Revolution vs. Chicago Fire
|MLS
|Apple TV
|6:30 p.m.
|Orlando City vs. DC United
|MLS
|Apple TV
|7:30 p.m.
|Houston Dynamo vs FC Dallas
|MLS
|Apple TV
|7:30 p.m.
|Sporting Kansas City vs. Real Salt Lake
|MLS
|Apple TV
|7:30 p.m.
|Austin FC vs. Vancouver Whitecaps
|MLS
|Apple TV
|8:10 p.m.
|Medellín vs. Once Caldas
|Liga Betplay DIMAYOR
|Win
|9:30 p.m.
|San Jose Earthquakes vs. Nashville SC
|MLS
|Apple TV
|9:30 p.m.
|Portland Timbers vs. Colorado Rapids
|MLS
|Apple TV
|9:30 p.m.
|Seattle Sounders vs. CF Montréal
|MLS
|Apple TV
|9:30 p.m.
|Los Angeles Galaxy vs. San Diego FC
|MLS
|Apple TV