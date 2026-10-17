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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 17 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 17 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY sábado 17 de octubre, con acción de Luis Díaz con Bayen Múnich y hay buenos duelos en Liga BetPlay y en el fútbol de Europa. ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Luis Díaz y Bayern Múnich juegan en la Bundesliga.
Luis Díaz y Bayern Múnich juegan en la Bundesliga.
Getty Images

Este día, el calendario futbolero ofrece gran variedad. Juega Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga; en España, tendrá acción el Barcelona frente al Betis, y Linda Caicedo con el Real Madrid femenino.

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Además de buenos juegos en las principales ligas de Europa, en Argentina, en la MLS y en la Liga BetPlay II-2026.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 17 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, sábado 17 de octubre del 2026:

HoraEquiposLiga/CompeticionesCanales de transmisión
6:30 a.m.Watford vs. Charlton AthleticChampionshipDisney+ Premium, ESPN 5
6:30 a.m. Everton vs. ChelseaPremier LeagueDisney+ Premium, ESPN
7:00 a.m.Espanyol vs. Atlético MadridLa Liga EA SportsDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
8:00 a.m.Gençlerbirligi SK vs. GalatasaraySuperliga TurcaDisney+ Premium
8:00 a.m.Venezia FC vs. NapoliSerie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 3
8:30 a.m.Schalke 04 vs. Mainz 05BundesligaDisney+ Premium, ESPN 5
8:30 a.m.Werder Bremen vs. Paderborn 07BundesligaDisney+ Premium
8:30 a.m.SV Elversberg vs. AugsburgBundesligaDisney+ Premium
8:30 a.m.Hamburger SV vs. StuttgartBundesligaDisney+ Premium
8:30 a.m.FC Union Berlin vs. Borussia DortmundBundesligaDisney+ Premium
9:00 a.m.Brentford vs. LiverpoolPremier LeagueDisney+ Premium
9:00 a.m.Manchester City vs. Ipswich TownPremier LeagueDisney+ Premium, ESPN
9:00 a.m.Fulham vs. Hull CityPremier LeagueDisney+ Premium
9:15 a.m.Villarreal vs. ElcheLa Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN 2
9:30 a.m.ADO Den Haag vs. PSV EindhovenEredivisieDisney+ Premium
10:00 a.m.Alemania vs. ArgentinaFIFA Mundial Femenino Sub-17DGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
10:15 a.m.Strasbourg Alsace vs. París Saint-GermainFrancia Ligue 1Disney+ Premium, ESPN 4
11:00 a.m. Fenerbahçe vs. AlanyasporSuperliga TurcaDisney+ Premium, ESPN 7
11:00 a.m.Bologna vs. Inter de MilánSerie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 3
11:30 a.m.Bayern Múnich vs. RB LeipzigBundesligaDisney+ Premium, ESPN 2
11:30 a.m. Real Betis vs. FC BarcelonaLa Liga EA SportsDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
11:30 a.m.Newcastle vs. Aston VillaPremier LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
1:00 p.m.SC Telstar vs. FeyenoordEredivisieDisney+ Premium
1:00 p.m.Banfield vs. Argentinos JuniorsPrimera División ArgentinaTyC Sports Internacional, Fanatiz
1:30 p.m.Philadelphia Union vs. Charlotte FCMLSApple TV
1:45 p.m.AS Roma vs. GenoaSerie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 2
1:45 p.m.Lille vs. Stade BrestoisFrancia Ligue 1Disney+ Premium
1:45 p.m.Troyes vs. LensFrancia Ligue 1Disney+ Premium
2:00 p.m.Valencia CF vs. Athletic ClubLa Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN 3
3:00 p.m.Boyaca Chicó vs. Atlético NacionalLiga BetplayWin
3:30 p.m.Independiente Rivadavia vs. TigrePrimera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
3:30 p.m.Minnesota United vs. St. Louis City SCMLSApple TV
3:30 p.m.Platense vs. LanúsPrimera División ArgentinaDisney+ Premium, Fanatiz
6:00 p.m.Atlético Tucumán vs. Rosario CentralPrimera División ArgentinaFanatiz, TyC Sports Internacional
6:00 p.m.Millonarios vs. JaguaresLiga BetplayWin
6:30 p.m.Atlanta United vs. Inter de Miami CFMLSApple TV
6:30 p.m.New England Revolution vs. Chicago FireMLSApple TV
6:30 p.m.Orlando City vs. DC UnitedMLSApple TV
7:30 p.m.Houston Dynamo vs FC DallasMLSApple TV
7:30 p.m.Sporting Kansas City vs. Real Salt LakeMLSApple TV
7:30 p.m.Austin FC vs. Vancouver WhitecapsMLSApple TV
8:10 p.m.Medellín vs. Once CaldasLiga Betplay DIMAYORWin
9:30 p.m.San Jose Earthquakes vs. Nashville SCMLSApple TV
9:30 p.m.Portland Timbers vs. Colorado RapidsMLSApple TV
9:30 p.m.Seattle Sounders vs. CF MontréalMLSApple TV
9:30 p.m.Los Angeles Galaxy vs. San Diego FCMLSApple TV
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