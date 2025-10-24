Lamine Yamal le puso 'picante' al Real Madrid vs. Barcelona: "roban, se quejan, en fin"

El fervor por Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la Selección España, ha cruzado fronteras y se abre espacio incluso en recónditas aldeas indígenas de la selva amazónica de Brasil. Pajé Kamayurá, vestido con una camiseta del Barça, con el dorsal 19 que lucía Lamine hasta el año pasado, es uno de los niños más habilidosos de la aldea Ipavu, en la Tierra Indígena del Xingu.

El joven de 11 años destaca entre sus compañeros. Regatea, pasa y chuta con fuerza levantando el polvo en una de las canchas de tierra situada en el centro de la aldea indígena, en plena selva. Pajé dice a EFE que se inspira en Lamine Yamal por la "habilidad y coraje" que muestra el extremo de 18 años para enfrentarse a los adversarios más fuertes en Europa. Ahora, él no es el único.

Otro niño kamayurá también lleva la camiseta de Lamine Yamal en un partidillo en el que los indígenas están uniformados, cada uno con la camiseta de su equipo favorito: PSG, Arsenal, Real Madrid, Flamengo o la Selección Argentina. Pero la aldea Ipavu tiene un equipo preferido indiscutible: el Barça. En homenaje al club catalán, dieron nombre a su equipo de fútbol: el Barcelona Kamayurá.

Y es que Lamine es la sensación y no es para menos. Con tan solo 18 años, es la figura del cuadro 'blaugrana' y de su selección, gritando 'campeón' con ambas camisetas. Por eso, previo a una nueva edición de 'El Clásico', habló y dejó una frase que no pasó desapercibida. Esto ocurrió en una charla con Ibai Llanos, bajo el marco de la Kings League.



AFP

Al ser preguntado sobre si Porcinos, el equipo de Ibai, era como el Real Madrid, respondió: "Sí, roban, se quejan, hacen cosas que no sé…". De inmediato, el presentador dijo: "¿El Madrid roba?", a lo que el futbolista contestó: "Hombre, a ver…". La cosa no quedó ahí y se unió también el exBarcelona, Gerard Piqué, quien sentenció: "Esto no es discutible".

Sin embargo, no fue el único momento 'picante'. "No pienses mucho que vas a perder", expresó Lamine Yamal. El creador de contenido respondió: "Y tú tienes que marcar en el Santiago Bernabéu", a lo que el jugador contestó con una sonrisa: "Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?".