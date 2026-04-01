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Gol Caracol  / Estados Unidos le dio una 'paliza' a Paraguay, en su debut como anfitrión del Mundial 2026; 4-1

Estados Unidos le dio una 'paliza' a Paraguay, en su debut como anfitrión del Mundial 2026; 4-1

El cuadro norteamericano ganó, goleó y dejó muy buenas sensaciones de cara a lo que será el certamen mundialista. Por su parte, los 'guaraníes' sufrieron un duro golpe en el debut.

Por: EFE
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay, por el Mundial 2026.
Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Estados Unidos debutó en casa en el Mundial con una actuación contundente el viernes, derrotando a Paraguay por 4-1 con un partido inaugural impecable que deleitó a una afición repleta de estrellas en Los Ángeles.

El delantero Folarin Balogun, que juega en Francia, anotó dos goles, mientras que la presión constante de Estados Unidos provocó un autogol de Damian Bobadilla en Paraguay. Posteriormente, Gio Reyna sentenció el partido con un elegante cuarto gol en el último segundo.

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