En Paraguay le 'echan tiza' a goleada en el Mundial 2026; "son tres partidos en fase de grupo"

Los defensores de la selección paraguaya Omar Alderete y Junior Alonso coincidieron este viernes en centrar la atención en los errores que se puedan corregir y no seguir lamentando la goleada por 4-1 ante Estados Unidos en el partido de debut en el Mundial.

"Tuvimos un mal arranque, estuvimos muy descoordinados en las marcas, en el cierre de los espacios", manifestó Alderete, jugador del Sunderland inglés.

"Se nos hizo cuesta arriba al partido en todo momento", añadió el defensor de 29 años tras el partido de la primera jornada del Grupo D jugado en la ciudad estadounidense de Inglewood.

"EN EL ÚLTIMO #MundialEnDSPORTS ARGENTINA TAMBIÉN PERDIÓ EL PRIMER PARTIDO. QUEDAN DOS PARTIDOS PARA SEGUIR LUCHANDO"



La comparación de Mauricio con el arranque del combinado Albiceleste en Qatar 2022, que perdió con Arabia Saudita y terminó siendo campeón. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JS7f3YQYCT — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Alonso, defensa del Atlético Mineiro brasileño, admitió que la selección dirigida por Gustavo Alfaro no tiene tanto tiempo, pero "hay que corregir".



"Sí, son tres partidos en esta fase de grupo, hay que aprender de estos errores", agregó el jugador de 33 años.

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Sabemos de que es alta la competencia, el alto nivel, no podemos dar mucho margen y ahora debemos preparar los siguientes dos partidos.

"Estados Unidos nos ganó con absoluta justicia"

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El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, afirmó este viernes que Estados Unidos, "ganó un partido con absoluta justicia y claridad", y aseguró que el conjunto guaraní tiene muchos detalles de ajustar tras el duelo que marcó el debut mundialista en suelo estadounidense.

"Sabíamos que era que era un rival complejo, porque sabíamos que tenían coordinaciones desde iniciación de juegos, amplitud y angulaciones y ataques a las profundidades que, si no estabas ajustado defensivamente, te podían hacer daño", indicó Alfaro en una rueda de prensa posterior al partido que se saldó con 4-1 en favor de los estadounidenses.

Los rivales "nos superaron en el plano táctico, técnico y físico. Entonces, hay un montón de detalles que tenemos que ajustar", agregó.

"Las emociones son muy importantes y nosotros estábamos cargados emocionalmente por todo lo que traía el equipo, pero en un Mundial las emociones las tenéis que dejar de lado", dijo.

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"Este es el momento de mirarnos para adentro y decirnos lo que hicimos bien y lo que no. Hoy empezó la Copa del Mundo, no acabó. Seguiremos peleando por clasificar, tengan paciencia", concluyó.