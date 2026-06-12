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Gol Caracol  / Vea el golazo de Giovanni Reyna, en Estados Unidos 4-1 Paraguay, por el Mundial 2026

Vea el golazo de Giovanni Reyna, en Estados Unidos 4-1 Paraguay, por el Mundial 2026

El norteamericano anotó un auténtico golazo frente a los sudamericanos, en los últimos suspiros del compromiso. Con un remate del borde externo, selló el 4-1.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Giovanni Reyna festejando triunfo de Estados Unidos, en el Mundial 2026.
Giovanni Reyna festejando triunfo de Estados Unidos, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Estados Unidos debutó en casa en el Mundial con una actuación contundente el viernes, derrotando a Paraguay por 4-1 con un partido inaugural impecable que deleitó a una afición repleta de estrellas en Los Ángeles.

El delantero Folarin Balogun, que juega en Francia, anotó dos goles, mientras que la presión constante de Estados Unidos provocó un autogol de Damian Bobadilla en Paraguay. Posteriormente, Gio Reyna sentenció el partido con un elegante cuarto gol en el último segundo.

Folarin Balogun festejando su doblete con Estados Unidos, en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el segundo gol de Folarin Balogun, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Jugadores de Estados Unidos festejando anotación en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el autogol de Damián Bobadilla, en Estados Unidos vs. Paraguay, por el Mundial 2026

Con un gran gesto técnico, el futbolista norteamericano remató el esférico con su borde externo, sentenciando el 4-1 definitivo para el equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

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