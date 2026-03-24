Repechaje Mundial 2026; día, hora y dónde ver en TV para Colombia, se definen últimos clasificados

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A menos de cien días para el inicio de la Copa del Mundo, desde ya se habla de lo que serán los cruces de repechaje, en los que se definirán los cupos restantes en el certamen orbital, que se celebrará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.
Y es que, tanto en Europa como en América y demás continentes, están a la espera de lo que pueda suceder con varias selecciones, que todavía tienen posibilidades de asistir al torneo mundialista.
Dentro de los equipos que más resaltan, destacan los nombres de Bolivia, Polonia, Dinamarca e Italia; entre otros.
Desde el próximo jueves, que se abra una nueva jornada FIFA; todas las selecciones clasificadas al repechaje se enfrentarán entre sí para empezar a definir los últimos cupos para la Copa del Mundo.
Cabe destacar que hay dos clasificatorias; una es el europea y la otra es la intercontinental. Este último, tendrá la transmisión completa, en Colombia, de Win Sports.
Repechaje Intercontinental
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Jueves 26 de marzo – Semifinales
Bolivia vs. Surinam (5:00 p.m. hora colombiana)
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Nueva Caledonia vs. Jamaica (10:00 p.m. hora colombiana)
Martes 31 de marzo – Finales
Irak vs. ganador de Bolivia - Surinam (10:00 p.m. hora colombiana)
República Democrática del Congo vs. ganador de Nueva Caledonia - Jamaica (4:00 p.m. hora colombiana)
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Repechaje europeo
Para este repechaje, la transmisión de los partidos irá por ESPN y Disney Plus, para todo el territorio colombiano.
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Jueves 26 de marzo – Semifinales
Italia vs. Irlanda del Norte (Llave A)
Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Llave A) - (2:45 p.m. hora colombiana)
Ucrania vs. Suecia (Llave B) - (2:45 p.m. hora colombiana)
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Polonia vs. Albania (Llave B) - (2:45 p.m. hora colombiana)
Turquía vs. Rumania (Llave C) - (12:00 p.m. hora colombiana)
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Eslovaquia vs. Kosovo (Llave C) - (2:45 p.m. hora colombiana)
Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Llave D) - (2:45 p.m. hora colombiana)
República Checa vs. Irlanda (Llave D) - (2:45 p.m. hora colombiana)
Martes 31 de marzo – Finales
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Gales-Bosnia y Herzegovina vs. Italia - Irlanda del Norte (Llave A)
Ucrania - Suecia vs. Polonia - Albania (Llave B)
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Eslovaquia - Kosovo vs. Turquía - Rumania (Llave C)
República Checa - Irlanda vs. Dinamarca - Macedonia del Norte (Llave D)