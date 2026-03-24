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Gol Caracol  / Repechaje Mundial 2026; día, hora y dónde ver en TV para Colombia, se definen últimos clasificados

Repechaje Mundial 2026; día, hora y dónde ver en TV para Colombia, se definen últimos clasificados

A Bolivia, Italia y 'compañía' les llegó la hora. Y es que, a menos de cien días para le inicio del Mundial, se definen los últimos cupos de los clasificados para el certamen.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Foto: @fifaworldcup.

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