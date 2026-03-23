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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero y de su futuro hablan en Argentina; Vélez Sarsfield tomaría decisión

Álvaro Montero y de su futuro hablan en Argentina; Vélez Sarsfield tomaría decisión

El arquero de la Selección Colombia, Álvaro Montero, está en préstamo en Argentina y Millonarios decidió el dinero que requiere de Vélez, por si quieren quedárselo definitivamente.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Álvaro Montero en duelo con Vélez Sarsfield.
Álvaro Montero en duelo con Vélez Sarsfield.
Foto: X de Vélez.

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