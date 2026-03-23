Álvaro Montero y de su futuro hablan en Argentina; Vélez Sarsfield tomaría decisión

Álvaro Montero se adueñó del arco de Vélez Sarsfield, en Argentina, convirtiéndose en figura del equipo y ganándole el lugar a otro destacado guardameta como Tomás Marchiori, algo que lo ha llevado a recibir los elogios no solo de los hinchas, sino también de la prensa, por sus atajadas importantes para el buen momento del 'Fortín'.

Y en medio del respaldo que recibió el guajiro del técnico Guillermo Barros Schelotto, su fututo ya empieza a dar de qué hablar, en especial para asegurar la seguridad que brinda bajo los tres pelos.



El futuro de Álvaro Montero en Vélez Sarsfield

El medio partidario 'Sábado Vélez' dio algunos detalles sobre la opción que tiene el equipo argentino para quedarse definitivamente con el arquero colombiano, y abrieron el debate sobre si deben ejecutar la opción de compra que tienen de Millonarios, anterior elenco del guardameta.

"La opción de compra de Álvaro Montero se puede ejecutar en cualquier momento, no tiene fecha. La misma está valuada en 1.4 millones de dólares, pero de hacer uso de ella se restan 400 mil del cargo del préstamo ya abonado", detallaron de entrada en el citado medio argentino.

Seguido a eso, explicaron que "en caso de que Vélez decida comprar su ficha, su contrato se prolongaría automáticamente hasta el 31de diciembre de 2027. ¿Desembolsarías el millón de dólares para adquirir el pase del colombiano?".



💰 La opción de compra de Álvaro Montero se puede ejecutar en cualquier momento, no tiene fecha.



💵 La misma está valuada en U$S1.400.000, pero de hacer uso de ella se restan U$S400.000 del cargo del préstamo ya abonado.



📝 En caso de que #Vélez decida comprar su ficha, su… pic.twitter.com/WqFOMkYapk — Sábado Vélez (@sabadovelezok) March 23, 2026

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Hasta el momento, en su segundo semestre en el fútbol argentino, Álvaro Montero ya es el titular indiscutible y registra 11 partidos disputados en el campeonato de ese país, sumando 5 vallas invictas y 43 salvadas. De hecho, su alto nivel tiene al 'Fortín' como líder de la tabla de posiciones, con 22 puntos, recibiendo apenas seis goles, uno de los porcentajes más bajos en el balompié del cono sur actualmente.

Mientras tanto, el golero guajiro recibió el llamado del técnico Néstor Lorenzo para los partidos contra Croacia y Francia, del jueves 26 de marzo y domingo 29 de marzo, a la espera de si terminará incluido en la convocatoria final para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, luchando por un cupo con David Ospina, Camilo Vargas, y hasta Kevin Mier, quien ya regresó de su lesión.