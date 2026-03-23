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Se siguen sumando figuras a la Selección Colombia; arribó Juan Fernando Quintero a la concentración

La Selección Colombia entrena en Estados Unidos para los partidos frente a Croacia, del 26 de marzo, y contra Francia, del 29 de marzo. Los dos juegos se verán EN VIVO en Gol Caracol y Ditu.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Juan Fernando Quintero Selección Colombia
Juan Fernando Quintero en concentración de la Selección Colombia - Foto:
FCF

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