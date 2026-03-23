Se siguen sumando figuras a la Selección Colombia; arribó Juan Fernando Quintero a la concentración

La Selección Colombia de mayores se viene reuniendo en Orlando, Estados Unidos, para encarar dos partidos importantes contra las selecciones de Croacia y Francia, que servirán como un fogueo de quilates pensando en la participación del Mundial 2026. Y en ese orden de ideas, siguen llegando futbolistas de los convocados por Néstor Lorenzo.

En las últimas horas se sumaron jugadores de importancia como Juan Fernando Quintero, de River Plate y una de las figuras históricas del seleccionado colombiano; Rafael Santos Borré, Carlos Andrés Gómez, de buen momento en Vasco da Gama, de Brasil; Jaminton Campaz y Kevin Castaño. Así, ya son 22 hombres con los que dispone el cuerpo técnico.

Ahora, con el paso de las horas se espera el arribo de otras figuras como el goleador Luis Javier Suárez, Jeison Lucumí, Santiago Arias y Déiver Machado.

Este lunes, varios jugadores de Colombia y el propio DT Lorenzo tuvieron un breve contacto con la prensa y luego se realizaron algunos movimientos, ya con el estelar Luis Díaz y con James Rodríguez a la cabeza.



De hecho, sobre el '10' y capitán de la 'tricolor', el estratega argentino se refirió a la actualidad que tiene en el Minnesota United, mencionando que "vamos a ver, él se siente bien físicamente, ha jugado poco pero ha entrenado bastante, vamos a verlo estos días".

Selección Colombia celebra en Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto: AFP

Publicidad

El duelo entre colombianos y croatas será este jueves 26 de marzo, a las 6:30 de la tarde y se podrá ver en vivo en Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com.



Convocatoria Selección Colombia contra Croacia y Francia:

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas – Atlas (MÉX)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Déiver Machado – FC Nantes (FRA)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (USA)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (BRA)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

Juan David Cabal – Juventus (ITA)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Diaz – Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – C.A. Independiente (ARG)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (ENG)