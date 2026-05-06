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Gol Caracol  / Santa Fe vs. Corinthians y un final con amago de bronca; arquero Hugo Souza, el principal señalado

Santa Fe vs. Corinthians y un final con amago de bronca; arquero Hugo Souza, el principal señalado

Más allá del empate a un gol entre Santa Fe y Corinthians, en la grama de El Campín se vivieron momentos de tensión entre jugadores de bando y bando.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de may, 2026
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Santa Fe vs Corinthians
Santa Fe vs Corinthians en Copa Libertadores - Foto:
AFP

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