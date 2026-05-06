Santa Fe vs. Corinthians y un final con amago de bronca; arquero Hugo Souza, el principal señalado

Santa Fe y Corinthians empataron 1-1 este miércoles en el estadio El Campín, por Copa Libertadores, en un partido que terminó en discusiones, empujones y un amago de bronca entre jugadores de ambos equipos.

Tras el pitazo final y con el gol agónico al minuto 90+2 de los brasileños, los ánimos estaban alterados, y al parecer hubo alguna provocación del arquero del 'timao', Hugo Souza, a quien fueron a buscar de lado a lado algunos de los futbolistas 'cardenales' para hacerle un reclamo.

Por supuesto, los jugadores de Corinthians defendieron a su compañero, mientras se daba el amago de bronca en la cancha de El Campín. De hecho, los paulistas también tuvieron algunos cruces con personas de la logística, al acercarse a celebrar a la tribuna en la que estaban sus hinchas.



Así fue el amago de bronca en Santa Fe 1-1 Corinthians, por Copa Libertadores: