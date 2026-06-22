Panamá vs. Croacia: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Panamá y Croacia se enfrentarán este martes en el Toronto Stadium en un partido sin margen para el error, una primera final de supervivencia para dos selecciones que perdieron en su estreno mundialista de 2026 y que llegan obligadas a transformar sus buenas intenciones en puntos.

Panamá cayó por 1-0 contra Ghana y Croacia fue derrotada por Inglaterra por 4-2 en la primera jornada del Grupo L, un tropiezo que encendió las alarmas en un equipo acostumbrado a competir hasta el final en los grandes torneos, subcampeón del mundo en 2018 y tercero en 2022.

Para la selección de Panamá, Thomas Christiansen, el duelo supone otra oportunidad de perseguir la primera victoria mundialista de su historia. La imagen ante Ghana dejó frustración, pero también la sensación de que el equipo compitió, sostuvo su plan y solo pagó la falta de contundencia en las dos áreas.

José Luis Rodríguez, delantero de la Selección Panamá. Foto: AFP

El mensaje interno ha sido pasar página sin renunciar a la identidad. Luis Mejía resumió el estado de ánimo del grupo al asegurar que Panamá ya hizo “el duelo” de la derrota y que la ambición sigue siendo clasificarse.



El arquero también dejó una lección para un partido de máxima tensión: si no se puede ganar, tampoco se puede perder.

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Alberto Quintero, uno de los veteranos del vestuario y símbolo de una generación que clasificó a Panamá para el Mundial de Rusia 2018, aunque él se perdió el torneo por lesión, insistió en la necesidad de mantener la concentración durante todo el encuentro y de no abandonar lo que ha hecho crecer a Panamá: jugar bien al fútbol, proponer y competir sin complejos.

La incorporación de Adalberto Carrasquilla al trabajo de campo durante la preparación abre además una puerta al optimismo para Christiansen, que necesita a su equipo con el máximo control posible en una cita que probablemente se decidirá en el centro del campo.

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Modric y compañía, a mejorar

Croacia llega con la misma urgencia y mayor autocrítica. El técnico Zlatko Dalić admitió después de la derrota ante Inglaterra que su equipo defendió muy mal los saques de esquina y las acciones a balón parado, y anunció que volverá a sus sistemas habituales, el 4-3-3 o el 4-2-3-1, después de un experimento que no funcionó.

“Panamá no es un equipo inofensivo, pero no es Inglaterra”, avisó el técnico croata, convencido de que su equipo tendrá más pelota y más opciones en acciones de estrategia. Para corregir la debilidad mostrada ante los ingleses, Croacia ha centrado parte de su preparación en los balones parados, una faceta que Dalić calificó como la peor de su ciclo al frente de la selección.

Desde el cuerpo técnico croata, Ivica Olić también dejó claro el plan: quitarle la posesión a Panamá desde el primer minuto, presionar alto y convertir la calidad individual de Luka Modrić, Mateo Kovacić, Ivan Perisić y compañía en dominio territorial.

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El partido, por tanto, se presenta como un pulso por la pelota entre una Panamá que quiere seguir creyendo en su propuesta y una Croacia herida, más exigida por su historia reciente y por la necesidad de evitar que el Mundial se le complique demasiado pronto.

Acción de juego entre Selección Croacia vs. Selección de Inglaterra AFP

Alineaciones probables:

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Panamá: Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba, Jiovany Ramos, Amir Murillo; Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla o Aníbal Godoy, Cristian Martínez; Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman o José Fajardo.

Seleccionador: Thomas Christiansen.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanisić, Josip Sutalo, Marin Pongracić o Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol; Mateo Kovacić, Luka Modrić; Petar Sucić, Martin Baturina, Ivan Perisić; Ante Budimir.

Seleccionador: Zlatko Dalić.

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Panamá vs. Croacia: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026