A qué hora juega HOY Argentina vs. Austria por el Mundial 2026 y dónde verlo EN VIVO por TV

Casi una semana después de igualar el récord de Miroslav Klose, Lionel Messi puede convertirse este lunes en el máximo goleador de la historia de los Mundiales... con permiso de Kylian Mbappé, que está a solo dos tantos del argentino. Lugar: Arlington, cerca de Dallas. Argentina se enfrenta a Austria en la segunda fecha del Grupo J y la vigente campeona mundial puede asegurar el pase a los dieciseisavos de final en caso de victoria.

Un gol contra los centroeuropeos y Messi sumará un récord más a su inmenso palmarés, aunque lo importante para la 'albiceleste' es lograr la victoria para asegurar la primera plaza del Grupo J y evitar así un posible enfrentamiento con España en el primer cruce eliminatorio.

Lionel Messi anotó su primer triplete en el Mundial 2026, con Argentina. Foto: AFP.

- "Que haga su magia" -

En la previa, el centrocampista Enzo Pérez explicó el plan de juego diseñado por Lionel Scaloni para tratar de conservar la corona: "Sumar muchos pases, mover la pelota de un lado al otro y generar espacio para que Leo pueda recibir en los últimos tres cuartos de la cancha y pueda hacer la magia que hace siempre".



Parece simple, pero a la vez es efectivo: así llegaron los tres goles contra Argelia en el debut.

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Dos horas después de que acabe el partido en Texas, más al norte, en Filadelfia, jugará otra de las grandes favoritas, Francia, contra la débil Irak.

La diferencia de calidad entre unos y otros es abismal y se augura goleada, lo que podría llevar a Mbappé, que ya marcó un doblete frente a Senegal, a acercarse a Messi.

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No obstante, teniendo en cuenta la edad de uno y otro (Mbappé tiene 27 años y Messi cumplirá en días los 39), es bastante probable que el francés acabe superando al argentino, quizás incluso en este Mundial en función de los resultados de unos y otros.

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