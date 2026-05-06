Así quedó la tabla de posiciones de Copa Libertadores, tras Santa Fe 1-1 Corinthians

A Santa Fe se le escapó el triunfo frente a Corinthians en la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026, y su continuidad en el certamen internacional de Conmebol está en riesgo a falta de dos jornadas para terminar la fase de grupos.

Actualmente el elenco 'cardenal' está en el tercer puesto del grupo E, con 2 puntos y cuatro compromisos ya disputados. Tendrá que estar pendiente del duelo de Platense con Peñarol, ya que en caso de que los uruguayos ganen, pasará a ser el colero.



Tabla de posiciones de Santa Fe 1-1 Corinthians, por Copa Libertadores:

Grupo E

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Corinthians 4 3 1 0 7 1 +6 10 2 Platense 3 2 0 1 4 4 0 6 3 Independiente Santa Fe 4 0 2 2 3 6 -3 2 4 Peñarol 3 0 1 2 2 5 -3 1

Corinthians se acercó el miércoles a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 al igualar 1-1 ante Santa Fe en Bogotá, en el debut del inglés Jeese Lingrd en los Andes.

El Timão rescató la igualdad ante un equipo batallador con un tanto de cabeza de Gustavo Henrique en el 90+3.

En los 2.600 metros de altura de la capital colombiana, el Cardenal celebró en el 61 gracias a su referente, Hugo Rodallega.



Cerca del final del encuentro, Gustavo Henrique silenció a los miles de hinchas presentes en el estadio El Campín.

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"(Tengo) mucha bronca, enojo, se nos escapan tres puntos que eran muy importantes para nuestras aspiraciones", dijo Rodallega a la transmisión de televisión.

Aunque el club paulista pudo haber asegurado su boleto a la siguiente ronda con una victoria, de momento se mantiene como el mejor del Grupo E con 10 puntos, arriba de Platense (6), Santa Fe (2) y Peñarol (1).



-Diniz, sin guardar-

Corinthians usó sus mejores armas para este partido, en medio de la difícil situación que afronta en el Brasileirão por estar en los puestos del descenso.

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Fernando Diniz se juega a cada partido su continuidad en un país en el que los entrenadores duran poco tiempo en sus puestos.

En Bogotá, Lingard estuvo participativo tanto en ataque y colaborador en la defensa de un equipo ordenado que bloquéo a Rodallega en el primer tiempo.

Hugo Rodallega celebra gol en Santa Fe vs Corinthians - Foto: AFP

El inglés avisó que quiere ganar un título con Corinthians y demostró esa ambición con su despliegue en Bogotá, su primera experiencia en la altura durante su llamativo periplo por Sudamérica.

En la primera mitad, Santa Fe daba síntomas del mal que lo aqueja esta temporada: la falta de creatividad para llegar al gol.

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Pero Rodallega, luego de intentar varia veces con tiros largos, encontró un espacio en el minuto 61.

Con su capacidad goleadora intacta a los 40 años, el artillero quedó solo frente al arquero tras una asistencia milimétrica de Jáder Obrian.

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El juez de línea marcó un fuera de fuego, pero el gol fue aprobado con el videoarbitraje.



-Frustración-

Antes del gol, Repetto se lamentaba por la falta de ese pase quirúrgico que pusiera al ex Wigan y Fulham de frente contra el portero Hugo Souza.

Luego del tanto, el partido se transformó y Corinthians tuvo que proponer como no lo había hecho antes.

Diniz, DT campeón de la Libertadores en 2023 con Fluminense, lucía molesto frente a un pequeño grupo de hinchas corinthianos silenciosos, en medio de los cánticos de los hinchas albirrojos.

En una de sus pocas opciones, Gustavo Henrique se deshizo de la marca del central que lo marcaba y ganó de cabeza.

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Tras el fin del partido, los jugadores del equipo local se lanzaron sobre el portero rival en un breve intento de pelea

