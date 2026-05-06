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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de Copa Libertadores, tras Santa Fe 1-1 Corinthians

Así quedó la tabla de posiciones de Copa Libertadores, tras Santa Fe 1-1 Corinthians

Santa Fe sigue sin celebrar una victoria en la actual Copa Libertadores, luego de que se le escapara el triunfo frente a Corinthians en el último suspiro del partido en el estadio El Campín.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de may, 2026
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Santa Fe Copa Libertadores
Santa Fe en la Copa Libertadores - Foto:
Colprensa

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