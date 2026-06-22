Harry Kane, una máquina de romper récords y está listo para quedarse con otro

Harry Kane es el goleador histórico de Inglaterra con 78 anotaciones, es el máximo anotador del Tottenham Hotspurs y quien más dianas convirtió en las tres últimas ediciones de la Bundesliga alemana.

Kane es una máquina de romper récords y ya está listo para quedarse con otro: el de máximo artillero de Inglaterra en los mundiales. Tiene 10 goles en tres copas del mundo, los mismos que Gary Lineker, por lo que necesita anotar uno más para superarlo.

Este martes puede tener una oportunidad cuando Inglaterra juegue frente Ghana en la segunda jornada del Grupo L.

Harry Kane, atacante de la Selección de Inglaterra, celebra un gol en el Mundial 2026 AFP

El 18 de junio de 2018, Kane se estrenó marcando un doblete con el que Inglaterra venció por 1-2 a Túnez. Luego se adueñó del balón al convertirle un triplete a Panamá y volvió a celebrar ante Colombia.



Inglaterra quedó eliminada del Mundial de Rusia en las semifinales al caer con Croacia y acabó en la cuarta posición.

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Cuatro años después, Kane no pudo convertir en fase de grupos, pero sí lo hizo en octavos de final y también en cuartos, instancia en la que su equipo fue eliminado. Su primer gol fue ante Senegal y el segundo frente a Francia.

Y en el estreno en el Mundial de 2026 el delantero del Bayern Múnich volvió a mostrar su eficacia con dos tantos para la victoria de los dirigidos por Thomas Tuchel sobre Croacia por 4-2.

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Los seis tantos en 2018, sumados a los dos en 2022 y a los dos que lleva en el actual torneo, elevaron su cifra de anotaciones en mundiales a diez goles y así Kane alcanzó los tantos marcados por Lineker en ese tipo de torneos.

El exjugador inglés marcó seis dianas en el Mundial de México 1986 y otros cuatro en el de Italia 1990.

Un tanto más de Kane lo dejará como único goleador de Inglaterra en los mundiales, aún cuando por su edad podría perfectamente estar convocado en 2030. Nacido en Londres el 28 de julio de 1993, el atacante tiene actualmente 32 años.

Con el número 9 como líder del equipo y destacados jugadores como Jude Bellingham, Declan Rice o Bukayo Saka, Inglaterra es una de los candidatos al título y luchará por quedarse con un trofeo que ganó por única vez hace 60 años.

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Los 'tres leones' nunca han vuelto a jugar una final y su mejor actuación fue cuando acabaron cuartos tanto en 1990 como en 2018.

Inglaterra tampoco ha podido ganar la Eurocopa, torneo del que fue subcampeón en dos oportunidades, la última en 2024 cuando cayó ante España en la final.

AFP

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Ahora Kane, quien durante su etapa en Tottenham Hotspurs no pudo celebrar ningún título, busca ser campeón con Inglaterra en un momento en el que se acostumbró a celebrar con el Bayern Múnich.

En el equipo germano ganó la Bundeliga en dos oportunidades, consiguió una Supercopa de Alemania y también una Copa de Alemania.

Kane volverá a saltar al campo de juego este martes frente a Ghana con el fin de darle un triunfo a Inglaterra que lo acerque al sueño de ser campeón y de anotar el tanto que le permita ser el goleador histórico de su país en los mundiales.