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Gol Caracol  / Fabio Cannavaro asume el reto; una defensa de oro para detener a Cristiano Ronaldo y Portugal

Fabio Cannavaro asume el reto; una defensa de oro para detener a Cristiano Ronaldo y Portugal

La Selección Uzbekistán, dirigida por Fabio Cannavaro, se enfrenta este martes a Portugal en duelo de la segunda jornada del grupo K. La estrategia es clara: frenar a Cristiano Ronaldo.

Por: EFE
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Cristiano Ronaldo y Fabio Cannavaro se verán las caras en Portugal vs. Uzbekistán.
Cristiano Ronaldo y Fabio Cannavaro se verán las caras en Portugal vs. Uzbekistán.
Fotos: AFP

Campeón del Mundo y ganador del Balón de Oro en 2006, el italiano Fabio Cannavaro dirige ahora como entrenador a la selección de Uzbekistán, próxima rival de Portugal y Cristiano Ronaldo, en un duelo entre dos exmadridistas que puede ser decisivo para dirimir el futuro de los lusos en la Copa del Mundo.

Cannavaro, de 52 años, entrena a Uzbekistán desde 2025 y, tras comenzar con una derrota contra Colombia, se prepara para un cruce de alto voltaje este martes en el NRG Stadium de Houston.

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El italiano luce un currículum extraordinario como futbolista. Fue uno de los mejores centrales de su época, capaz de dominar pese a su altura, solo 1.76 centímetros, a base de inteligencia táctica, rapidez y reflejos.

Fabio Cannavaro, director técnico de Uzbekistán.
Fabio Cannavaro, director técnico de Uzbekistán.
Foto: AFP

Fue parte de la generación de oro del Parma, con el que conquistó la Copa UEFA de 1998, y su carrera le llevó a liderar a la Juventus y, posteriormente, a fichar por el Real Madrid tras el escándalo de fraude deportivo de Calciopoli.

Aterrizó en el Real Madrid tras conquistar el Mundial de Alemania 2006 como capitán de Italia y ganó la final en los penaltis contra Francia en la noche en la que alcanzó los 100 partidos como internacional absoluto.

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Con el Real Madrid conquistó dos ligas, en 2007 y 2008, además de una Supercopa de España.

Cannavaro inició su carrera como entrenador en 2014–2015 en el Guangzhou Evergrande, en pleno auge del fútbol chino, y desde entonces ha tenido un recorrido muy internacional en clubes y selecciones.

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Entre Guangzhou, Al Nassr y Tianjin Quanjian vivió su etapa más sólida, con un ascenso a la Superliga china y títulos como la liga y la Supercopa con el Guangzhou en su segunda etapa, construyendo una reputación de técnico capaz de ordenar equipos, competir y ganar.

Regresó a Italia de la mano de Benevento y Udinese, además de un paso por el Dinamo de Zagreb, etapas mucho más cortas y con menos éxito.

Cristiano Ronaldo, capitán portugués, en medio de un entrenamiento en el Mundial 2026
Cristiano Ronaldo, capitán portugués, en medio de un entrenamiento en el Mundial 2026
AFP

En 2025 asumió el reto de dirigir a Uzbekistán rumbo al Mundial 2026, su primer gran proyecto de selección nacional estable tras una breve experiencia con China.

Llega a esta Copa como un campeón del mundo que intenta refrendar, ahora desde el banquillo, el legado que dejó dentro del campo.

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En Houston, Cannavaro se encuentra ahora frente a otro símbolo generacional como Cristiano Ronaldo.

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