Santi Denia: "Ha sido un partido sufrido, lo sacamos por pequeños detalles y con el alma"

Santi Denia, seleccionador español, aseguró que ganar un oro olímpico “tan sufrido”, en la prórroga contra Francia (3-5), 32 años después justifica “las lágrimas de alegría”.

“Un partido tan sufrido... merecía las lágrimas de alegría. Han trabajado 40 días como una familia. Hay mucha igualdad. Francia te mete atrás, te juega muy bien... Por pequeños detalles hemos sacado el partido. También con mucha alma”, declaró en La1.

Una selección española que venció en la prórroga a Francia para colgarse al cuello el segundo oro de su historia, tras el logrado en Barcelona 1992.

Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano y autor del doblete que dio a la selección española de fútbol el oro olímpico en la prórroga contra Francia (3-5), aseguró que son "los niños más felices del mundo".

"Me cuesta hablar... Quiero dar gracias a todo el equipo. Yo, a priori, era uno de los cuatro descartes. Si he metido estos goles es gracias a mis compañeros, por creer en mí. Me dijo el entrenador de porteros que él había soñado con que metía el gol de la final. Campeones olímpicos. Esto es historia. Desde el 1992. Lo valoraremos con más tiempo. Somos los niños más felices del mundo", dijo a RTVE al acabar el partido.

La Selección de España celebra en los Juegos Olímpicos Foto: AFP

Fermín López y Álex Baena lograron colgarse la medalla de oro olímpica este viernes en el Parque de los Príncipes, al vencer a Francia por 5-3, e igualaron así al galo Albert Rust como los únicos futbolistas en hacer doblete de Eurocopa y Juegos Olímpicos el mismo verano.

En 1984, el guardameta que militaba en el Sochaux fue campeón de la Eurocopa -sin participar en ningún partido- y de los Juegos Olímpicos -siendo titular en los seis encuentros de la competición.

En caso de lograrlo, Fermín y Baena sí habrían tenido minutos en ambos torneos. El mediocampista del Barcelona disputó 29 minutos en la Eurocopa y el del Villarreal 27.

España celebra en la gran final de los Juegos Olímpicos Foto: AFP

Un récord de Albert Rust que consiguió antes de que se implantara el actual formato de competición, de categoría sub-23 con tres excepciones.

Desde entonces, en Barcelona 1992, solo siete jugadores tenían en su palmarés, sin ser en el mismo año, un torneo continental de selecciones y un oro olímpico. Los argentinos Leo Messi, Kun Agüero y Ángel Di María y los brasileños Marquinhos, Gabriel Jesus, Richarlison y Dani Alves.

Hasta este viernes, cuando Fermín y Baena consumaron el doblete.