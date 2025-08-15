Dayro Moreno y Marlos Moreno, en importante once que 'resuena' en el continente

Esta semana, que está a punto de finalizar, hubo acción en la Copa Libertadores y Sudamericana, certámenes de la Conmebol donde participan clubes colombianos como Atlético Nacional y Once Caldas. Precisamente hubo dos jugadores destacados tanto en el 'verdolaga' como en el 'blanco-blanco', integrando el XI ideal de lo que fue la ida de los octavos de final; Marlos Moreno y Dayro Moreno, los estelares.

Como es costumbre, luego de que finalizara una nueva jornada en estas competiciones, en las redes sociales oficiales de la Conmebol Libertadores y de la Sudamericana dieron a conocer al equipo ideal y allí fue donde aparecieron los nombres de Dayro y Marlos.

El delantero del Once Caldas destacó en la Sudamericana, al marcar el tanto que le dio la ventaja al elenco manizaleño contra Huracán (1-0) en el estadio Palogrande, el pasado martes, mientras que el jugador de Nacional, pese a que tuvo ocasiones de cara al arco rival, no logró capitalizarlo en el marcador frente a Sao Paulo en el Atanasio Girardot, culminado el juego de ida de los octavos de final de la Libertadores 0-0; dejando todo para la vuelta en tierras brasileñas.

Dayro Moreno, delantero de Once Caldas. Once Caldas.

Dayro Moreno Galindo es el gran referente en ataque del Once Caldas, y por el lado de Marlos Moreno, retornó hace poco al 'rey de copas', deslumbrando con su desborde y talento en el césped frente al 'tricolor' paulista.



Así quedó establecido el XI ideal de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores:

Rafael (Sao Paulo); Paulo Díaz (River Plate), Gustavo Gómez (Palmeiras), Vitinho (Botafogo); Marlos Moreno (Atlético Nacional), David Terans (Peñarol), Santiago Ascacíbar (Estudiantes), Arthur (Botafogo); Vitor Roque (Palmeiras); José López (Palmeiras) y Bruno Henrique (Flamengo).

El equipo ideal de los octavos de ida de la Copa Sudamericana:

Guillermo Viscarra (Alianza Lima); Alan Saldivia (Universidad de Chile), Richard Schunke (Independiente del Valle), Samuel Xavier (Fluminense); Lucas Assadi (Universidad de Chile), Alan Cantero (Alianza Lima), Gastón Verón (Central Córdoba); Damián Batallini (Bolívar), Hulk (Atlético Mineiro), Dayro Moreno (Once Caldas) y Agustín Canobbio (Fluminense).

Once Caldas y Atlético Nacional son los únicos clubes colombianos que han sido campeones de la Copa Libertadores; el 'verdolaga' tiene dos campeonatos continentales.



¿Cuándo vuelven a jugar Once Caldas y Nacional en Copa Sudamericana y Libertadores?

El 'blanco-blanco' visitará a Huracán el martes 19 de agosto, por la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana. Del lado de Nacional, hará lo propio frente a Sao Paulo en el Morumbi, el mismo martes pero a las 7:30 de la noche.

Atlético Nacional podría ser sancionado en Copa Libertadores Foto: Atl. Nacional.