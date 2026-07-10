Se encienden las alarmas en Bélgica; Courtois salió entre lagrimas, en el partido frente a España

Thibaut Courtois, portero de Bélgica, abandonó el terreno de juego en el partido de cuartos de final del Mundial contra España en el minuto 71 tras sentir molestias musculares en el cuádriceps de la pierna izquierda.

El guardameta se echó al suelo en el minuto 66, aprovechó la pausa de hidratación para recomponerse, pero, finalmente, abandonó el terreno de juego en el 71 entre lágrimas.

En lugar de Courtois entró Senne Lammens, haciendo su debut en el Mundial.

ALARMA EN BÉLGICA



Thibaut Courtois quedó con molestias antes de la pausa de hidratación.



Salió de cambio entre lágrimas por Lammens.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bKUAdl6ML5 — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026