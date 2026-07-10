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Gol Caracol  / Se encienden las alarmas en Bélgica; Courtois salió entre lagrimas, en el partido frente a España

Se encienden las alarmas en Bélgica; Courtois salió entre lagrimas, en el partido frente a España

En el partido entre Bélgica y España por los cuartos de final del Mundial 2026, el arquero del Real Madrid salió con molestias y no pudo contener las lagrimas.

Por: EFE
Actualizado: 10 de jul, 2026
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Courtois llorando con Bélgica
Courtois llorando con Bélgica
AFP

Thibaut Courtois, portero de Bélgica, abandonó el terreno de juego en el partido de cuartos de final del Mundial contra España en el minuto 71 tras sentir molestias musculares en el cuádriceps de la pierna izquierda.

El guardameta se echó al suelo en el minuto 66, aprovechó la pausa de hidratación para recomponerse, pero, finalmente, abandonó el terreno de juego en el 71 entre lágrimas.

En lugar de Courtois entró Senne Lammens, haciendo su debut en el Mundial.

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