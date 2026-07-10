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Gol Caracol  / Vea el gol de Mikel Merino, en España vs. Bélgica, por el Mundial 2026

Vea el gol de Mikel Merino, en España vs. Bélgica, por el Mundial 2026

El cuadro español marcó sobre el final y, repitiendo la 'dosis' del primer tanto, volvió a sacar ventaja para poner un pie en las semifinales de la Copa del Mundo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de jul, 2026
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Mikel Merino festejando anotación con España, en el Mundial 2026.
Mikel Merino festejando anotación con España, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

España alcanzó este viernes por segunda vez en su historia las semifinales del Mundial al ganar 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, gracias a un gol in extremis de Mikel Merino (88'), ya héroe en octavos ante Portugal (1-0, 90+1).

Fabián Ruiz adelantó España a la media hora de juego y Charles De Ketelaere igualó antes del descanso (40+1'), con el primer gol encajado por la Roja en el torneo.

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En el minuto 71 los Diablos Rojos perdieron a su portero Thibaut Courtois, sobresaliente hasta entonces, por una lesión en el muslo izquierdo. Le sustituyó Senne Lammens.

La Roja jugará el martes, en Dallas, por un puesto en la final contra la actual subcampeona Francia.

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