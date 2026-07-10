¿Cuándo se juega la semifinal España vs. Francia por el Mundial 2026 y dónde ver EN VIVO por TV?

España y Francia se verán las caras en el Mundial 2026, luego de que los 'bleus' vencieran 2-0 a Marruecos en los octavos de final, mientras que la 'roja' también ganó por el mismo marcador frente a Bélgica, para ahora ambas enfrentarse en busca de un cupo a la gran final de la cita orbital.

¿Cuándo se juega la semifinal entre España vs Francia y dónde ver EN VIVO por TV?

El partido de las semifinales del Mundial 2026 entre España y Francia se diputará el próximo martes 14 de julio en la ciudad de Dallas a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), según fija el calendario del torneo, tras el triunfo en cuartos del conjunto dirigido por Luis de la Fuente frente a la selección de Bélgica. Este encuentro podrá vivirlo por la pantalla de Gol Caracol, DITU y Gol Caracol.com

La otra semifinal, prevista para el día siguiente en Atlanta, aún no conoce sus contendientes, que saldrán del ganador de los duelos Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.

Francia y España definirán al segundo finalista en la Liga de Naciones. Foto: AFP.

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¿Cómo fue el triunfo de España sobre Bélgica, en el Mundial 2026?

España alcanzó este viernes por segunda vez en su historia las semifinales del Mundial al ganar 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, gracias a un gol in extremis de Mikel Merino (88'), ya héroe en octavos ante Portugal (1-0, 90+1).

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Fabián Ruiz adelantó España a la media hora de juego y Charles De Ketelaere igualó antes del descanso (40+1'), con el primer gol encajado por la Roja en el torneo.

En el minuto 71 los Diablos Rojos perdieron a su portero Thibaut Courtois, sobresaliente hasta entonces, por una lesión en el muslo izquierdo. Le sustituyó Senne Lammens.

Su rechace, tras un tiro desde fuera del área de Pau Cubarsí, lo convirtió Merino para dar el pase a España.

Sólo Vicente del Bosque, en aquel Mundial para la histórica más única de España en la competición de las competiciones, cuando fue campeón del mundo, había sido capaz de sobrepasar el muro de cuartos de final con la selección española en el torneo, hasta este viernes, cuando lo emuló Luis de la Fuente.

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Aún queda un mundo para llegar a la cima de Sudáfrica 2010. Las semifinales contra Francia y, si va más adelante, la final contra Argentina, Suiza, Inglaterra o Noruega. Pero es un paso cuya dimensión histórica en España es magnífica, porque sólo en aquella ocasión irrumpió al menos en las semifinales, como ha vuelto a hacer ahora. Los cuartos de final, salvo entonces y ahora, surgieron inabordables, en otras cuatro ocasiones.