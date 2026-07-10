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Gol Caracol  / La Selección de España, a semifinales del Mundial 2026; le ganó en el último minuto 2-1 a Bélgica

La Selección de España, a semifinales del Mundial 2026; le ganó en el último minuto 2-1 a Bélgica

España confirmó su favoritismo este viernes y en un partido luchado de principio a fin, sacó diferencia en el minuto 88 gracias a un gol de Mikel Merino, figura de la 'roja'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de jul, 2026
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España en el Mundial 2026
España en el Mundial 2026
AFP

Con goles de Fabián Ruiz Peña y de Mikel Merino, la Selección de España logró una trabajada victoria 2-1 sobre Bélgica, consolidando así su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En esa crucial fase, los de Luis de la Fuente se enfrentarán con Francia. El tanto de los belgas fue obra de Charles De Ketelaere.

Thibaut Courtois se retiró lesionado en el 70, poniéndole el toque de dramatismo al juego, como quiera que se marchó con lágrimas y visiblemente afectado.

Mikel Merino festejando anotación con España, en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Mikel Merino, en España vs. Bélgica, por el Mundial 2026

Fabián Ruiz con España
Gol Caracol

Vea el gol de Fabián Ruiz, en España vs. Bélgica, por los cuartos de final en el Mundial 2026

Cuando sonó el pitazo final en el estadio de Los Ángeles, los jugadores ibéricos se fundieron en abrazos en el propio terreno de juego, lo propio sucedió con los integrantes del cuerpo técnico y en las tribunas los hinchas también estallaron de alegría.

Los cuartos de final de la Eurocopa 2024, los octavos y los cuartos del Mundial 2026. Todos con un patrón común: Mikel Merino.

Eso sí, el partido empezó con otros protagonistas. Jérémy Doku y Lamine Yamal se saludaron justo antes del pitido inicial como un aviso de que por ellos pasaba el peligro de sus equipos. Doku le ganó la partida en los primeros instantes, pero Lamine Yamal fue creciendo con el paso de los minutos, con duelos uno contra uno entre ambos.

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La primera parte de las cuatro con las que cuenta el fútbol del Mundial debido a la pausa de hidratación fue de tanteo, con España más dominante con balón y dos disparos que despejó Nathan Ngoy, mientras Doku y Lamine Yamal intentaban imprimir una marcha más al partido.

Este último inició, tras la pausa, la jugada del gol. Atrajo la atención de Doku y De Cuyper para filtrar un balón a la llegada desde atrás de Pedro Porro. Pase atrás a Dani Olmo, despeje de Thibaut Courtois y un gol con sello Luis de la Fuente.

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El seleccionador español volvió a acertar al modificar el equipo. Ya es costumbre. Esta vez, decisión de calado sentando a Pedri y devolviendo la confianza a Fabián Ruiz, titular en el debut y uno de los cuatro cambios tras el 0-0 ante Cabo Verde. Suyo fue un 1-0 que relajó a España.

Quizá demasiado. De un intento de tacón de Mikel Oyarzabal en una pared con Dani Olmo, un exceso más que un recurso, a una situación que nunca antes había vivido España en este Mundial: recibir un gol.

Un centro de Timothy Castagne desde banda derecha remató Charles De Ketelaere anticipándose a Pau Cubarsí en el primer palo. Forzado, logró cruzar el balón y convertirse en el primer jugador que hace un gol a Unai Simón en un Mundial desde Ao Tanaka el 1 de diciembre de 2022.

Bélgica pudo tumbar el muro de España, dejó el récord de imbatibilidad de Unai Simón en los mundiales en 649 minutos y puso sobre el césped del estadio de Los Ángeles un escenario nuevo. Al que también se adaptó España para alcanzar las segundas semifinales de un Mundial en su historia y alejar los fantasmas de México 1986. Eso sí, con sufrimiento.

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De la versión dominante de España ante Portugal a una versión de menos fluidez contra Bélgica que, eso sí, también se preocupó de correr menos riesgos que los lusos. Por ello, Luis de la Fuente no tardó en mover el banquillo y hacer los cambios más tempranos del torneo: Pedri y Ferran Torres al campo en el minuto 55.

Sin embargo, el cambio que cambió todo fue forzado. Y en Bélgica. En el minuto 71, Thibaut Courtois tuvo que retirarse del terreno de juego por unas molestias en el muslo izquierdo. En su lugar entró un Senne Lammens, debutante, que acabó apareciendo como protagonista en la foto del gol que eliminó a Bélgica y clasificó a España.

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No encontró España el fútbol que mostró ante Portugal pero sí que se repitió el guión. De nuevo, Mikel Merino al rescate. Contra los lusos, en el minuto 91; ante los belgas, en el 88, dos después de salir al terreno de juego.

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Charles De Ketelaere con Bélgica
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Vea el gol de Charles De Ketelaere, que igualó el marcador para Bélgica vs España

Un disparo de Pau Cubarsí, lejano, provocó un mal despeje de Lammens dentro del área que Mikel Merino, oportunista, metió en la portería. El ‘6’ que sigue mostrando su faceta de ‘9’ para clasificar a España a las segundas semifinales de un Mundial en su historia. Mikel Merino no entiende de muro de cuartos. España sigue viva camino hacia cumplir su objetivo de ganar la segunda estrella.

Ficha técnica:

2 - España: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, m.55), Dani Olmo (Mikel Merino, m.86); Lamine Yamal, Oyarzabal (Nico Williams, m.79) y Baena (Ferran, m.55).

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Seleccionador: Luis de la Fuente (ESP).

1 - Bélgica: Courtois (Senne Lammens, m.71); Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (Joaquin Seys, m.61); Raskin, De Bruyne (Saelemaekers, m.85), Vanaken (Lukaku, m.61); Doku, De Ketelaere y Trossard (Witsel, m.61).

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Seleccionador: Rudi García (FRA).

Goles: 1-0: Fabián, m.30. 1-1: De Ketelaere, m.41. 2-1: Mikel Merino, m.88.

Árbitro: Michael Oliver (ING). Amonestó a Cubarsí (m.43) por parte de España y a Kevin De Bruyne (m.84) y Axel Witsel (m.95) en Bélgica.

Incidencias: Partido de cuartos de final del final del Mundial disputado en el estadio de Los Ángeles ante 70.492 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en los incendios de Almería.

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Acción de juego entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026.
Acción de juego entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026.
Foto: AFP

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