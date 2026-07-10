A Álvaro Montero lo esperan en Argentina; no jugó el Mundial 2026, pero será recibido como figura

Álvaro Montero fue una de las cartas nuevas en la lista del Mundial 2026 con la Selección Colombia, gracias a su fantástico rendimiento en la última temporada con Vélez Sarsfiled.

El guajiro tuvo minutos por última vez en el arco 'tricolor' cuando jugaron su último partido de preparación frente a Jordania el 7 de junio. El guardameta ingresó en el tiempo complementario y mantuvo su arco en cero, pero en la cita orbital, continuó como suplente de Camilo Vargas, por decisión técnica de Néstor Lorenzo.

Ya culminada la participación del combinado nacional en la máxima cita orbital, en el sur del continente aseguran que todo está listo para que Montero sea nuevo arquero de Boca Juniors y se una al club lo más antes posible, generando gran expectativa en los hinchas que pedían a gritos un cambio en el arco del club.

"Si bien ya está todo acordado con Vélez para comprar su pase, lo cierto es que Montero viene de participar en la Copa del Mundo junto con Colombia, selección que quedó eliminada en octavos de final ante Suiza. Así, se espera que el arquero primero tenga unas breves vacaciones, para luego viajar a Buenos Aires, firmar su contrato y ponerse bajo las órdenes del Vasco", se leyó en 'Tyc Sports'.



Álvaro Montero, guardameta de Vélez Sarsfield, fue convocado a la Selección Colombia para el Mundial 2026 Getty Images

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Los aficionados esperaban ver al colombiano en el partido que tendrá el 'xeneixe' el 16 de julio por los 16vos de final de la Copa Argentina frente a Sarmiento, pero debido al tiempo de vacaciones del guardameta, éste se unirá días después, y su estreno se aplazaría en la mítica cancha de La Bombonera, cuando Boca enfrente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, el próximo 23 de julio.

Números de Álvaro Montero en Vélez Sharfield

El arquero guajiro llegó al club argentino en julio del 2025 procedente de Millonarios en condición de préstamo, comenzando inicialmente como suplente del club, y poco a poco fue ganándose la titularidad gracias a las buenas intervenciones y atajadas bajo los tres palos. Montero En la última temporada con Vélez disputó 15 partidos en todas las competiciones recibió apenas 11 goles y logró mantener su arco invicto en siete encuentros, acumulando más de 1.350 minutos en el terreno de juego.