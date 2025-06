"A 'Cuti' Romero le digo que no encontró nunca a Luis Díaz, lo encaró y a él no lo vio"

¿Qué le respondió Jhon Lucumí a 'Cuti' Romero, tras Argentina vs. Colombia? En una charla exclusiva con Gol Caracol, el defensor del equipo que dirige Néstor Lorenzole mandó un mensaje a los argentinos, que fueron ácidos con sus acciones en la cancha y en especial con los comentarios posteriores al partido de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, que terminó 1-1 en el estadio Monumental de River Plate.

Lucumí también fue autocrítico y asumió responsabilidad en el gol de la albiceleste, que fue anotado por Enzo Fernández, en la ciudad de Buenos Aires. El exjugador del Cali cayó al césped con alguna dolencia y después se levantó, en la acción previa a ese tanto.

Luis Díaz celebrando el gol contra Argentina en el Monumental AFP

¿Ya más en frío qué piensa del empate del martes frente a Argentina?

"Cuando no se gana, de pronto decir que se plantearon de buena manera las cosas no es, pero creo que las formas fueron buenas. Creo que nos faltaron detalles. En el primer partido pudimos ser más insistentes. Para enfrentar a Argentina mejoramos bastante, en lo que fue ese último pase, en lo que fue la construcción de todo el juego. También nos enfrentamos a Argentina, ellos también tenían que proponer, estaban en su casa. Hubo el esfuerzo del equipo, pero también queda esa sensación de que podíamos haber ganado, hacer mucho más".

¿Qué le falta a Colombia para que los resultados se den?

"Pucha...De pronto creo que de la jugada puntual (del gol del empate de Argentina) me hago responsable, en el sentido de que debo intentar de hacer un poco más, si estoy en un mejor posicionamiento, o si puedo pararme más rápido y llegar más rápido a bloquear el tiro, no se da el gol de ellos. Digamos que lo asumo y espero corregirlo. Uno no puede tampoco venir a esconder muchas cosas o tratar de evadirlas y no tratar de asumir esas responsabilidades y lo más pronto posible corregirlas. Creo que es lo que se debe hacer, en mi caso obviamente me hubiera encantado y me hubiera gustado que no me hubiera pasado. Por esos detallitos se escapan los juegos. La idea es seguir y seguir creciendo, creo que que cuando lo intentas varias veces, va a llegar el momento en que estas situaciones no nos van a pasar más".

¿Cómo se viven estos partidos, cómo mantener la cabeza en medio de esas calenturas?

"Es demasiado difícil poder mantener esas emociones, porque estás defendiendo al país y no creas que es agradable para uno cuando va a jugar con ese tipo de situaciones y en esos espacios. Uno trata de defender lo suyo a muerte, pero yo trataba de decirles que estuviéramos calmados porque era lo que ellos querían, sacarnos del juego. Nosotros intentamos, fuimos y propusimos lo que íbamos a hacer, hicimos nuestro trabajo y creo que por muy poco no nos fuimos con el triunfo. Si miramos el transcurso del partido, para mí era lo que merecíamos".

'Cuti' Romero dijo que Lucumí se la pasó en el piso en el partido, ¿qué decir ante eso?

"Como te digo, mi responsabilidad en lo que pasó ahí la asumo y claramente quiero mejorarla por el bien de todos. Pero si uno quisiera seguir con esto, yo también podría decirle a él que tampoco lo vi en el partido, porque Luis Díaz todo el momento lo encaró y él (Cuti Romero) no lo encontró nunca. Le puedo decir, "ve y busca a Luis Díaz porque este es el momento en que no lo has encontrado. Son cosas del fútbol, pero quedan ahí".

Vea acá la entrevista exclusiva de Jhon Lucumí, en respuesta a la polémica con 'Cuti' Romero