"Dávinson Sánchez es el auténtico jefe de Galatasaray; el mejor defensor de la Liga de Turquía"

Dávinson Sánchez se convirtió en poco tiempo en el "auténtico jefe" del Galatasaray. Su trabajo, entrega, esfuerzo y más en la cancha lo avalan; los hinchas de los 'leones' lo consideran uno más de la familia, incluso a su hijo, también lo aprecian. Esas cualidades dentro del campo de juego han llevado a que otros equipos de Europa lo quieran tener en sus filas; no obstante, en los 'leones' pelearon con 'garras afiladas' para conservarlo en su proyecto deportivo y además él también quiso quedarse; se habla de una jugosa renovación para él.

El defensor de la Selección Colombia arribó al fútbol de Turquía a mitad de la temporada 2023/2024 procedente del Tottenham inglés, y desde el día uno se esmeró para ganarse su lugar en la titular y se quedó con ella. Con el correr de los compromisos se volvió indispensable en el esquema táctico de Okan Buruk, no solo aportó en su posición como central sino que se hizo fuerte en la parte ofensiva, por la vía aérea llegaron tres goles en la campaña que acaba de terminar en la Superliga y en donde el 'Galata' levantó la copa de campeón. En la Copa turca también celebraron el primer lugar.

Ahora, Galatasaray le apuesta a brillar a nivel de clubes en Europa y para eso es más que indispensable tener a Dávinson en la zona posterior. Si bien su contrato expira en 2027, la idea del club es mejorarlo y extenderlo con grandes beneficios para el caucano; su salario también aumentaría. Precisan en la prensa 'otomana' que percibe unos 3.2 millones de euros.

Dávinson Sánchez, defensor colombiano del Galatasaray. Instagram oficial del Galatasaray

A raíz de su buena temporada y que en la Selección Colombia evidencia jerarquía en el fondo, en Gol Caracol consultamos en territorio turco sobre la importancia que tiene Dávinson Sánchez en Galatasaray, cómo lo ven los hinchas del club, qué significa tener a un futbolista con su experiencia, y respecto a otros centrales de aquella liga, en qué lugar ocuparía en un escalafón en general.

"Dávinson Sánchez es el defensa más importante del Galatasaray actualmente. De hecho, si me preguntaran '¿quiénes son los mejores y más importantes jugadores del equipo?', Dávinson Sánchez estaría entre mis tres favoritos. Incluso solo, inspira confianza en defensa", empezó diciendo en charla con este portal Hasal Palavar, periodista de la cadena 'Ensonhaber'.

Palavar reveló que el oriundo de Caloto, Cauca, es muy querido entre los hinchas del club, al punto que es el "jefe' en la cancha; se alegran de tener a un futbolista con sus condiciones en su plantel.

"La razón por la que la afición del Galatasaray lo adora es que es un auténtico jefe, porque hace su trabajo a la perfección y es un líder. A veces también le gusta jugar en ataque, su fuerza, velocidad y agilidad son excelentes. Todos quieren tener un jugador así en su equipo", precisó la comunicadora.

Dávinson, ficha clave en el proyecto deportivo del Galatasaray

- ¿Qué significa para Galatasaray esta renovación?

"El Galatasaray lleva tres temporadas como campeón de liga. El club quiere triunfar en la Champions League con una plantilla mejor. Dávinson Sánchez forma parte de este plan. Hoy el Galatasaray ha fichado a una estrella como Leroy Sané. Esto se debe a que, como ya he dicho, quiere triunfar en la Champions League. No me sorprende que hayan renovado su contrato porque es un futbolista de primera. El Galatasaray y su afición están muy contentos con él. No sé cuándo se firmará el nuevo contrato, pero debería anunciarse pronto porque el Galatasaray no quiere dejarlo ir".

Dávinson Sánchez se coronó campeón de la Copa de Turquía con el Galatasaray. Instagram oficial de Dávinson Sánchez

Por último, Hasal Palavar se animó a decir que el exAtlético Nacional es el mejor en su posición en el fútbol turco.

"La afición del Galatasaray siempre tiene buenos comentarios sobre Dávinson. Como dije, es el jefe, le tienen un gran cariño y lo consideran uno más de la familia. Incluso, quieren mucho al hijo a su hijo. Para mí es el mejor defensa de la Superliga en estos momentos", cerró la comunicadora.