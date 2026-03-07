Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Max Verstappen, tras lo ocurrido en Australia: "nunca me había pasado algo así en mi vida"

Max Verstappen, tras lo ocurrido en Australia: "nunca me había pasado algo así en mi vida"

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 no fue el esperado para el piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, quien habló al respecto y contó qué sucedió.

Por: EFE
Actualizado: 7 de mar, 2026
Comparta en:
Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull, se estrelló en la clasificación del GP de Australia, de Fórmula 1
Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull, se estrelló en la clasificación del GP de Australia, de Fórmula 1
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad