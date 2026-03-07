Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿A qué hora y por dónde ver, EN VIVO HOY POR TV, Athletic Bilbao vs. Barcelona, en Liga?

¿A qué hora y por dónde ver, EN VIVO HOY POR TV, Athletic Bilbao vs. Barcelona, en Liga?

Este sábado, el conjunto 'culé' tiene importante prueba en la Liga de España, enfrentando a Athletic Bilbao, por el duelo correspondiente a la jornada 27 de la Liga de España.

Por: EFE
Actualizado: 7 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Barcelona es segundo en la Liga de España, a dos puntos del Real Madrid.
Barcelona es segundo en la Liga de España, a dos puntos del Real Madrid.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad