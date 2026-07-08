Palabras para Jhon Arias; "tu entrega, pasión y amor por Colombia quedaron en cada minuto"

Jhon Arias fue uno de los jugadores destacados que tuvo la Selección Colombia durante su periplo en el Mundial 2026. El chocoano fue valioso por la banda, aportó velocidad, entrega y gol; no se guardó ningún esfuerzo en cada uno de los compromisos de la 'tricolor' en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

La 'amarilla' luchó en el duelo de octavos de final contra Suiza el martes anterior, pero en la tanda de los penaltis no estuvo certera - cayó 4-3 tras el 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga -, lo que significó después la eliminación de la Copa del Mundo.

Pasadas las horas no han parado las palabras de aliento hacia los futbolistas del combinado de nuestro país, pero hubo unas en particular que llamaron la atención y que fueron para Jhon Arias. Su esposa, Alejandra Aguilar, le escribió una carta abierta para su héroe.

Jhon Arias en Selección Colombia AFP

"Mi amor. Hoy el resultado no fue el que todos soñábamos, pero jamás podrá borrar lo que hiciste en esta Copa del Mundo. Tu entrega, tu pasión y tu amor por Colombia quedaron en cada minuto en la cancha", se leyó en primera instancia en la misiva.



A renglón seguido, la esposa de Arias agregó: "Tu hija y yo queremos que sepas que nos sentimos inmensamente orgullosas de ti. Te vimos dejar la vida por ese escudo, correr hasta el último segundo que te permitieron, luchar cada balón y dar mucho más del cien por ciento. Eso es lo que define a un verdadero guerrero".

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En su carta, Alejandra Aguilar no dudó en afirmar las cualidades que admira de Jhon Adolfo, y volvió a recalcar que aunque el resultado no fue el esperado, debe mantener la cabeza en alto porque lo entregó todo por los colores patrios en el Mundial.

"Marcar un gol con la camiseta de Colombia en un Mundial es un privilegio que muy pocos pueden contar. Ese momento ya forma parte de la historia, y nadie podrá quitártelo. Pero, más allá del gol, lo que más admiramos es el hombre que eres: el que nunca se rinde, el que trabaja en silencio y el que siempre juega con el corazón. Hoy el país puede sentir tristeza por la eliminación, pero nosotras solo sentimos un orgullo inmenso, porque representaste a millones de colombianos con honor, humildad y valentía", añadió.

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Por último, se leyó: "Descansa con la frente en alto, porque hoy aunque el camino mundialista termine aquí, saliste vencedor en los más importantes: entregaste absolutamente todo".