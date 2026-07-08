Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 que irán EN VIVO en Gol Caracol y Ditu; día y hora

Con el campeón del mundo, Argentina, y el subcampeón, Francia, en carrera, el Mundial 2026 se redujo el martes a solo ocho equipos que van por la gloria y para levantar el trofeo el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

Con un cartel de pesos pesados listo para librar batalla en los cuartos de final a partir de este jueves y hasta el sábado; en partidos de esta fase que sólo se disputarán íntegramente en Estados Unidos.

Por supuesto, que algunos de estos cruces lo podrá lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos.

Todas estas transmisiones contarán con el sello de Gol Caracol, lideradas por Javier Hernández Bonnet, más los técnicos invitados Alexis García y Rodolfo de Paoli.



- Francia vs. Marruecos -

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La imponente Francia ha estado a la altura de su condición de favorita al título, arrasando en la fase de grupos, goleando 3-0 en dieciseisavos a Suecia y superando por la mínima (1-0) a Paraguay en octavos de final.

Cuesta imaginar a algún equipo capaz de frenar al conjunto de Didier Deschamps, dado el lujo de opciones que tiene en ataque, con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, que le ha quitado el puesto al también talentoso Desiré Doué, y el fenomenal creativo Michael Olise.

Festejo de Francia AFP

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Pero el invicto Marruecos no se verá intimidado por enfrentarse a la actual vicecampeona del mundo, tras eliminar a Países Bajos en la tanda de penales y luego aplastar 3-0 a la coanfitriona Canadá en octavos.

La selección norafricana llegará con sed de revancha a Foxborough, vecina a Boston, después de haber perdido ante Francia en semifinales en el Mundial de Catar 2022.

- España vs. Bélgica -

Tras vencer 1-0 a Portugal el lunes en octavos de final, y de paso despedir a Cristiano Ronaldo de los Mundiales, España se convirtió en el primer equipo en la historia del torneo en encadenar seis partidos consecutivos de Copa del Mundo sin sufrir goles.

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Los campeones de Europa de Luis de la Fuente no siempre levantan pasiones, pero son extraordinariamente eficaces y se sienten muy cómodos con el balón.

Bélgica llega al duelo el viernes en el SoFi Stadium de Los Ángeles tras un contundente 4-1 sobre el local Estados Unidos. Ese triunfo se produjo después de remontar un 2-0 en contra en dieciseisavos para derrotar 3-2 a Senegal en la prórroga.

Celebración de la Selección de España ante la Selección de Austria AFP

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- Noruega vs. Inglaterra -

Los defensas ingleses están acostumbrados a enfrentarse al artillero noruego Erling Haaland en la Premier League, pero otra cosa es ver si serán capaces de contenerlo.

El equipo de Thomas Tuchel llegó a Estados Unidos entre los favoritos para conquistar el torneo por solo segunda vez en su historia, sesenta años más tarde de ganarlo de local en Inglaterra 1966.

El capitán Harry Kane y Jude Bellingham han sido los jugadores más destacados hasta ahora, autores de 10 de los 11 goles del equipo, incluidos los tres en una vibrante victoria por 3-2 frente a México en el estadio Azteca, a 2.240 metros de altitud, en octavos de final el domingo.

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Pero se medirá el sábado en Miami a un equipo liderado por el incontenible Haaland, que ya suma siete goles en su persecución de la Bota de Oro.

El jugador del Manchester City ha visto puerta en cada uno de sus últimos 14 partidos oficiales con Noruega —27 goles en total— y está llamado a crear problemas para la endeble defensa inglesa.

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- Argentina vs. Suiza -

La Argentina de Lionel Messi ha superado dos sustos monumentales para citarse con Suiza en cuartos de final.

El martes, en octavos, parecía estar contra las cuerdas cuando perdía 2-0 frente a Egipto, antes de protagonizar una remontada asombrosa, con Messi en el centro de la acción, para terminar ganando 3-2 con un gol de Enzo Fernández en los descuentos.

Ahora se mide el sábado a Suiza en Kansas City, que derrotó a Colombia en la tanda de penales 4-3 en Vancouver tras empate sin goles este martes en el cierre de los octavos de final.

Selección de Suiza Fotografía de: AFP

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Los suizos, que alcanzan los cuartos de final por primera vez desde que fueron anfitriones del torneo en 1954, son un conjunto bien organizado y probablemente difícil de desarmar.

Así las cosas, agéndese con los compromisos de los cuartos de final del Mundial 2026 que van por Gol Caracol y Ditu.

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Francia vs. Marruecos:



Día: jueves 9 de julio.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Gillette Stadium, en Boston.

Transmisión: Gol Caracol y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

España vs. Bélgica



Día: viernes 10 de julio.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Estadio: SoFi Stadium, Inglewood, California.

Transmisión: DSports - DGO

ONLINE: www.golcaracol.com



Noruega vs. Inglaterra



Día: sábado 11 de julio.

Hora: 4:00 p.m. (Colombia)

Estadio: Hard Rock Stadium, en Miami.

Transmisión: DSports - DGO

ONLINE: www.golcaracol.com

Argentina vs. Suiza

