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Gol Caracol  / "No son invencibles"; la tajante advertencia de Suiza a la Argentina de Lionel Messi

"No son invencibles"; la tajante advertencia de Suiza a la Argentina de Lionel Messi

Tras eliminar a la Selección Colombia, desde Suiza alistan lo que será el partido de cuartos de final contra Argentina. Los 'helvéticos' prometen entrega y esfuerzo en el duelo frente a Messi y compañía.

Por: AFP
Actualizado: 8 de jul, 2026
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Murat Yakin entrenador de la Selección de Suiza; Lionel Messi, capitán de Argentina.
Murat Yakin entrenador de la Selección de Suiza; Lionel Messi, capitán de Argentina.
Fotografía de: AFP

El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, consideró "un sueño" el martes medirse en cuartos de final del Mundial 2026 con la vigente campeona, la Selección Argentina, que ya ha sufrido para avanzar en fases de eliminación directa. Los helvéticos vencieron este martes a Colombia en tanda de penales 4-3 en Vancouver, Canadá, y disputarán el sábado en Kansas City un pase a semifinales contra la 'Albiceleste' de Lionel Messi.

"Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad", comentó Yakin en rueda de prensa.

Selección Colombia vs. Selección de Suiza
Selección de Suiza
Fotografía de: AFP
Se vienen buenos duelos en los cuartos de final del Mundial 2026.
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"Este va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y esto va a ser increíble", consideró. Argentina necesitó tiempo suplementario para doblegar 3-2 a la sorprendente Cabo Verde den dieciseisavos de final y este martes protagonizó una remontada épica ante Egipto, al que venció también por 3-2, para llegar a cuartos.

"Es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez de nuestros jugadores, la calidad de los jugadores. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo", comentó Yakin. Para el lateral izquierdo Ricardo Rodríguez, "Argentina es un equipazo, con jugadores muy fuertes y un buen entrenador", y "tienen al mejor", dijo, en alusión a Messi.

Lionel Messi con Argentina
Lionel Messi con Argentina
AFP

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¿Cómo quedó la fase de cuartos de final del Mundial 2026?

En la parte izquierda de la tabla se encuentra Francia, que deberá enfrentar a Marruecos. Al igual que España que deberá de medirse ante la Selección de Bélgica, luego de que está última venciera a Estados Unidos victoria 4-1 s.

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Entre tanto, al lado derecho de la tabla, Noruega fue la primera en avanzar en su lado del cuadro luego de imponerse 2-1 ante la ‘Canarinha’ y deberá enfrentarse a la Inglaterra de Harry Kane . Entre tanto, luego de la victoria 3-2 por parte de la Selección Argentina ante la Selección de Egipto, se medirá ante el seleccionado suizo.

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