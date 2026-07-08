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Gol Caracol  / Fin de una era irrepetible; Zlatko Dalic deja la Selección de Croacia tras nueve años de gloria

Fin de una era irrepetible; Zlatko Dalic deja la Selección de Croacia tras nueve años de gloria

"Es el momento adecuado para poner término a esta increíble aventura. Me voy con el corazón completo y orgulloso", expresó Zlatko Dalic. Croacia quedó eliminada en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 8 de jul, 2026
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Zlatko Dalic, dejó su cargo como técnico de la Selección de Croacia.
Zlatko Dalic, dejó su cargo como técnico de la Selección de Croacia.
Fotografía de: AFP

El entrenador Zlatko Dalic, que llevó a Croacia a la final del Mundial 2018, anunció este miércoles su dimisión como seleccionador luego de nueve años en el puesto, días después de la eliminación contra Portugal en el Mundial 2026.

Croacia, semifinalista en 2022, no logró alcanzar los octavos de final en Norteamérica, cayendo al término de un ajustado y emocionante encuentro de dieciseisavos luego de tres goles anulados por fuera de juego contra Portugal (2-1).

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"Es el momento adecuado para poner término a esta increíble aventura (...) Me voy con el corazón completo y orgulloso por haber aportado mi contribución a los mayores éxitos de la historia del fútbol croata", expresó el entrenador de 59 años en un comunicado.

Selección de Croacia
Selección de Croacia en su partido ante la Selección de Portugal
Fotografía de: AFP

Zlato Dalic llevó a la gloria al combinado de Croacia

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"El nombre de Zlatko quedará para siempre gravado con letras de oro en la historia del fútbol croata", reaccionó el presidente de la Federación Croata de Fútbol (HNS), Marijan Kustic.

Los años de Zlatko Dalic en el banquillo de la selección croata (2017-2026) figuran entre los más brillantes del fútbol croata.

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Además de la final perdida contra Francia en 2018 (4-2), Croacia terminó tercera en el Mundial 2022 tras caer en semifinales, y alcanzó los octavos de final de la Eurocopa en 2021.

Excentrocampista defensivo, Dalic había desarrollado una carrera fuera de Europa antes de unirse a la selección nacional.

Destaca su paso por dos clubes sauditas, Al Faisaly y Al Hilal. En 2014 tomó las riendas del Al Ain en Emiratos Árabes Unidos, donde fue nombrado entrenador del año en dos ocasiones, guiando al club hasta la final de la Liga de Campeones Asiática en 2016.

Zlatko Dalić dejó su cargo como técnico de la Selección de Croacia.
Zlatko Dalić dejó su cargo como técnico de la Selección de Croacia.
Fotografía de: AFP

¿Quién sería el nuevo entrenador de la Selección Croacia?

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Los medios locales en la nación croata apuntan a un regreso de Slaven Bilic como próximo seleccionador, luego de haber ocupado ya el banquillo entre 2006 y 2012.

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