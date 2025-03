Antony Silva: “Barranquilla y la intensidad hace más complicado el Colombia vs Paraguay"

Llegó el día, este martes 25 de marzo se jugará Colombia vs Paraguay por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Y de cara a este compromiso un futbolista que conoce ambos países atendió a Gol Caracol.

Se trata de Antony Silva, quien militó en Tolima, Medellín y Santa Fe, en nuestro rentado local, y que es paraguayo de nacimiento, por lo que palpita este compromiso y confía en que será un buen espectáculo.

¿Cómo analiza usted este partido que se jugará en Barranquilla?

“No, la verdad es que Paraguay se juega mucho en este partido. Realmente, se juega prácticamente la posibilidad de meterse al Mundial. Ahora tienen que enfrentar a Chile, luego a Colombia. Son oportunidades únicas para volver a un Mundial después de mucho tiempo, y eso es motivante para todos: el público, los jugadores, y por supuesto, para la selección. Esperemos que aprovechen esta oportunidad porque es algo que se presenta ante rivales difíciles, que también se juegan su clasificación. El partido contra Colombia, sabemos que no va a ser fácil, pero hay que aprovechar esta gran oportunidad”.

Publicidad

¿Dónde estará el factor diferencial en Colombia vs Paraguay?

“Sabemos que Barranquilla es un lugar difícil para jugar. En la última eliminatoria, Paraguay logró sacar buenos resultados ahí, así que esa es una clave: tener paciencia, porque no será un partido con muchas situaciones de gol. Ambos equipos van a cuidar mucho la parte defensiva. Lo más importante será aprovechar las situaciones que se presenten, y el que logre ser más paciente, que no se desespere, tendrá una ventaja. Colombia tiene jugadores de gran nivel, y eso es lo que hace que el partido sea aún más difícil, pero todo depende de cómo se maneje la situación durante el juego”.

Colombia recibe a Paraguay por la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. Hector Vivas/Getty Images

¿Qué se habla en Paraguay sobre la Selección Colombia?

“Por lo que sé, Colombia siempre ha sido una selección de mucho nivel. James, Luis Díaz, son jugadores muy importantes, pero también hay muchos otros jugadores con gran jerarquía. Colombia siempre ha tenido una selección muy fuerte y, sin duda, será un rival difícil. Además, la localía en Barranquilla, la intensidad de su juego... Todo eso lo hace más complicado. Paraguay también está creciendo, pero Colombia tiene mucha calidad, y sabemos que será un partido muy complicado”.

Publicidad

¿Recuerda algún partido en particular contra Colombia?

“Sí, uno que se me viene a la mente es el partido que ganamos en Barranquilla sobre la hora. Fue muy especial para nosotros, ya que ese resultado nos dio esperanza para la clasificación a Rusia en ese momento. Fue un partido muy emotivo, no fue fácil remontar en los últimos dos minutos, pero lo logramos. En lo personal, y en lo grupal, ese partido fue muy importante para nosotros”.

¿Cómo ve el crecimiento de Paraguay con Gustavo Alfaro?

“Sí, ha sido clave. Ha crecido todo en Paraguay, psicológicamente, por supuesto, porque no se estaban obteniendo buenos resultados antes. Faltaba ese algo más para cerrar un buen campeonato, como pasó en la última Copa América. Pero llegó Gustavo Alfaro y realmente encontró la tecla. Encontró jugadores que, aunque muchos ya estaban en la selección, ahora tienen mucha más madurez, y eso es fundamental. Hay jugadores con grandes actuaciones en partidos claves, y ese crecimiento se refleja en los resultados. El entrenador ha acertado en su estilo de juego, ha sabido sacar lo mejor de cada jugador y eso es lo que ha permitido a Paraguay estar en una buena situación ahora”.