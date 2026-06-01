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Así fue el gol de Dávinson Sánchez en Selección Colombia vs Costa Rica, en partido de despedida

El defensor central de la Selección Colombia, Dávinson Sánchez, se encargó de marcar el primer gol de la noche en el estadio El Campín, en el duelo de preparación frente a los ticos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Dávinson Sánchez
Dávinson Sánchez celebra gol con la Selección Colombia - Foto:
AFP

La Selección Colombia abrió el marcador al minuto 16 del partido de despedida contra Costa Rica, en El Campín, gracias al defensor central Dávinson Sánchez, quien en el juego aéreo mostró su fortaleza.

La Selección Colombia hace parte del grupo K del Mundial 2026.
Selección Colombia

"Colombia vs. Portugal va a ser una fiesta, un espectáculo, un abrazo a todos"

Tras un tiro de esquina, en el área apareció el zaguero, para elevarse, cabecear la pelota, que pegó en el palo y terminó al fondo de la red, para la primera celebración de la noche en la capital de nuestro país.

Cabe recordar que este partido será el último en nuestro país, y luego la Selección Colombia viajará a Norteamérica para ultimar detalles para el Mundial 2026.

Acá el gol de Dávinson Sánchez de Colombia vs Costa Rica, en partido de despedida:

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