Así fue el gol de Dávinson Sánchez en Selección Colombia vs Costa Rica, en partido de despedida

La Selección Colombia abrió el marcador al minuto 16 del partido de despedida contra Costa Rica, en El Campín, gracias al defensor central Dávinson Sánchez, quien en el juego aéreo mostró su fortaleza.

Tras un tiro de esquina, en el área apareció el zaguero, para elevarse, cabecear la pelota, que pegó en el palo y terminó al fondo de la red, para la primera celebración de la noche en la capital de nuestro país.

Cabe recordar que este partido será el último en nuestro país, y luego la Selección Colombia viajará a Norteamérica para ultimar detalles para el Mundial 2026.

Acá el gol de Dávinson Sánchez de Colombia vs Costa Rica, en partido de despedida: