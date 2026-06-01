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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Colombia vs. Portugal va a ser una fiesta, un espectáculo, un abrazo a todos"

"Colombia vs. Portugal va a ser una fiesta, un espectáculo, un abrazo a todos"

En una corta charla con Marcela Monsalve, de Gol Caracol; Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entregó un parte de confianza con respecto al Mundial 2026. Y habló de un juego que llama la atención.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jun, 2026
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La Selección Colombia hace parte del grupo K del Mundial 2026.
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La Selección Colombia hace parte del grupo K del Mundial 2026.

Foto: Getty Imágenes

Restan pocos días para que inicie la máxima cita orbital que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá y en la que la Selección Colombia vuelve a esta competición luego de ocho años de ausencia y que además, tendrá uno de los partidos más palpitantes del torneo como lo es frente a Portugal liderada por Cristiano Ronaldo.

Gol Caracol quien ya se encuentra en territorio norteamericano, tuvo una conversación en exclusiva con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la ciudad de Dallas, una de las sedes de esta Copa del Mundo 2026. En esta charla, el italiano se mostró bastante feliz y orgulloso sobre como continúan los preparativos: "todo listo para el mundial y lo que no está listo no existe, todos muy felices de que va a empezar ya", inició contando a nuestra periodista Marcela Monsalve.

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Continuó declarando sobre las altas expectativas que ha generado el enfrentamiento entre colombianos y portugueses en lo que es la última jornada del grupo K. Además, reveló si hay boletas disponibles para dicho encuentro: "si tenemos un estadio de cincuenta millones de asientos, sí, vamos a tener más boletos (risas), va a hacer un espectáculo, va hacer una fiesta para todo el mundo, un abrazo a Colombia y a toda Latinoamérica", culminó Infantino.

Luis Díaz entrenando con la Selección Colombia
Luis Díaz entrenando con la Selección Colombia
FCF

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Recordemos que los lusos son los actuales campeones de la Liga de Naciones tras derrotar a España en la tanda desde la tanda de los penaltis tras una igualdad en los noventa minutos 2-2 y posteriormente derrotar a 'la roja' 5-4 desde los once pasos. Esta será la primera vez en la que la Selección Colombia se medirá ante el país de Cristiano Ronaldo y que el juego desde ya es catalogado por muchos aficionados como uno de los más atractivos del Mundial.

¿En donde se jugará el partido Colombia vs Portugal?

Este compromiso que será el último juego del grupo K se jugará en el estadio Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami en Estados Unidos, dicho recinto tiene una capacidad de 65,326 espectadores en la que se espera una gran cantidad de hinchas 'cafeteros'. Además de este juego, el combinado nacional se enfrentará en el primer y segundo partido de ese grupo a Uzbekistán y RD Congo respectivamente, en el vecino país que también será sede del Mundial, en las ciudades de Ciudad de México y Guadalajara.

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